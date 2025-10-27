Corte de agua en Lima el martes, 28 de octubre: Conoce AQUÍ los distritos que se verán afectados

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta por 10 horas sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló, a través de su canal de difusión en WhatsApp, dio a conocer a sus usuarios que tiene corte programado del recurso hídrico este martes, 28 de octubre. Descubre en esta nota si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿Tu distrito se verá afectado con el corte de agua?

Por motivos de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes en la red principal, la empresa estatal reportó que interrumpirá temporalmente el servicio de agua potable en Lima Metropolitana, por lo cual, exhorta a la ciudadanía a que tomen sus precauciones como almacenar agua en envases limpios y cerrados de forma anticipada y, de ser posible, mantener reservas suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas durante el corte.

También aconseja que en caso de ver que el servicio de agua potable no se restablece en sus hogares, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. En ese marco te damos a conocer qué zonas no tendrán agua el martes, ¡toma nota!

Interrupción del servicio en Chorrillos

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 91, 92

Áreas afectadas: Asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa Zona II, Asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa Zona III, Asoc. A.R.I.A. Zona Dos (Ex-Ganadera), Asoc. de Viv. Fundo Villa Baja, Asoc. Padres de Familia, Cercado. A.H. Las Garzas de Villa, A.H. La Sagrada Familia, A.H. Delicias de Villa, A.H. Indoamérica Sector II, A.H. La Rinconada de Villa Sector I, A.P.V. Villa Municipal, Asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa Zona I.

Corte de agua en SJM y Villa María del Triunfo

Respecto a San Juan de Miraflores, Sedapal anunció que el corte será desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 305, en las siguientes zonas:

P.J. Villa Solidaridad 2da etapa, P.J. San Antonio de Padua, A.H. Mártires de San Juan, A.H. 7 de Julio, A.H. Rafael Belaúnde, A.H. Virgen de Guadalupe.

Mientras que el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) también sufrirá la interrupción desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., pero en las siguientes áreas:

Urb. Villa Jardín 1era etapa.

Sin agua en el Callao

Áreas afectadas: Urb. La Colonial. Cuadrante: Av. Óscar Benavides, Av. Faucett, Av. Conde Lemos, Av. Hipólito Unanue.

Urb. La Colonial. Cuadrante: Av. Óscar Benavides, Av. Faucett, Av. Conde Lemos, Av. Hipólito Unanue. Horario de corte: Desde la 10:00 a.m. hasta las 4:20 p.m.

En Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 372.

Áreas afectadas: Casa Huerta Villa Nazareth, Agrup. Fam. Primavera, A.H. Villa Nazareth, A.H. Proy. Intg. Las Lomas Cruz del Norte, A.H. Asoc. Viv. Autog. San Benito 8va etapa. Asoc. Agrícola Pecuaria Villa Nazareth

Corte en San Borja

Áreas afectadas: Urb. La Merced. Cuadrante: Av. José Gálvez Barrenechea, Jr. Claudio Galeno, Av. De las Artes Sur, Jr. Alberto Barajas.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Es así como la empresa estatal, Sedapal, reveló en su más reciente reporte, que suspenderá el servicio de agua en varios distritos de la capital, por lo que se recomienda tomar previsiones ante esta medida que se ejecutará el martes, 28 de octubre.