Capturan a 'Los Clonadores del Mal': Banda dedicada a la clonación de IMEI de celulares

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Clonadores del Mal' en el Cercado de Lima, quienes de dedicaban al cambio de identidad del celular.

Este lunes 27 de octubre, la División de Investigación Contra Crimen Organizado de la PNP ha recuperado 58 celulares de alta gama que fueron robados y que posteriormente de se les cambió el IMEI de forma irregular.

Además, de acuerdo a información recopilada por Exitosa, se capturó a tres integrantes de una banda criminal denominada 'Los Clonadores del Mal' quienes se dedicaban al flasheo, es decir, el cambio de identidad de celulares, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Por su parte, el coronel PNP, José Manuel Cruz Chamba, ha señalado que dentro de estos equipos móviles cabe la posibilidad de que se encuentren los teléfonos de una madre y su hija a quienes delincuentes le arrebataron la vida a puñaladas tras evitar ser asaltadas, vale recordar que este hecho de sangre ocurrió en la calle Los Lévanos, en San Juan de Lurigancho, en pleno estado de emergencia.

Estos tres sujetos fueron identificados como Jean Pool Ernesto Manrique Jara (23), alias 'Jean'; Carlos Gabriel Castro Nazario (22), alias 'Gabi' y Nayeli Alexandra Bringas Torres (19) alias 'Nana'.

"Dedicados al flasheo como se denomina en el argot criminal, de cambiarles la identidad a los celulares que han sido previamente robados, hurtados con mucha violencia. Como hemos podido ver de manera execrable dos sujetos le dan muerte a una madre y a su hija recientemente. Estamos en el proceso de identificar esos celulares también si están dentro de los 58", señaló el coronel PNP Cruz Chamba.

De otro lado, cabe precisar que en el momento de la intervención en la que estos tres criminales realizaban este cambio de IMEI y de identidad a los equipos móviles, se ha encontrado también una gran cantidad de laptops, CPU y los software que según indicaba el coronel son bastante costosos y que cuentan con la habilidad para cambiar el IMEI y de esa forma falsificarlos para posteriormente venderlos en los mercados ilegales.

Estos delincuentes previamente se dedicaban a vacear las cuentas de las víctimas, suplantan su identidad para pedir dinero a través de aplicaciones y los extorsionaban.

