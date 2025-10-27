Lucinda Vásquez cometió un abuso y debería ser sancionada, señala Elvis Vergara, presidente de Comisión de Ética

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, indicó que la parlamentaria Lucinda Vásquez cometió un abuso contra el trabajador de su despacho, quien fue captado cortándole las uñas. Por ello, remarcó que la legisladora de Juntos Por el Perú debería ser sancionada.

En primer lugar, Vergara fue consultado si la parlamentaria Vásquez se ha puesto a disposición de la Comisión que preside. Al respecto, señaló que "no ha habido ninguna comunicación".

"El día lunes que tenemos sesión en la Comisión voy a solicitar de oficio que se aperture una investigación inmediatamente lo más célere posible en todo caso porque se tienen que cumplir con las formalidades y eso aún siendo evidente"

Debe investigarse antes del cierre de la legislatura

En otro momennto, Elvis Vergara, indicó que la investigación contra la parlamentaria Lucinda Vásquez, cuyos trabajadores fueron captados realizando actividades ajenas a sus funciones, debería realizarse antes del 15 de diciembre, fecha que establece el cierre de la legislatura.

Noticia en desarrollo...