Señor de los Milagros: Conoce las rutas de transporte público en el quinto recorrido procesional según ATU

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Señor de los Milagros realizará su quinto recorrido procesional por las calles de Lima, al respecto la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer las rutas de transporte público para este martes 28 de octubre.

Las rutas de transporte público

A la víspera, cargadores, sahumadores, fieles devotos y coros se alistan para lo que será la quinta procesión de acuerdo al itinerario del Cristo Moreno, en la que las principales calles y avenidas permanecerán cerradas por lo que el transporte público modificará su habitual recorrido.

Metropolitano

En el caso del Metropolitano, la ATU informó que el servicio regular A y el Expreso 10 circulará por la avenida Alfonso Ugarte cuando la procesión recorra la avenida Tacna. Además, el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central. Mientras que las estaciones Colmena, Jirón de La Unión, Tacna y Castilla estarán cerradas temporalmente.

Ruta de Metropolitano

Además, los servicios expresos y regulares desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, pero sin paradas. Paralelamente, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerrados momentáneamente.

Corredor Azul

Cuando el Cristo Moreno se ubique por la avenida Tacna, las unidades del Corredor Azul irán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola entre otras. Asimismo, cuando la sagrada imagen esté por la av. Garcilaso de la Vega los buses circularán las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco. En tanto, el servicio 08 se desplazará por la avenida Bolivia y jirón Washington y retornará por la av. Uruguay hacia San Martín de Porres.

Ruta del Corredor Azul

Corredor Morado y Aerodirecto

Cuando el Cristo Morado se desplaze por la avenida Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta el jirón Virú con la av. Prolongación Tacna, para retornar a San Juan de Lurigancho. En el caso del aerodirecto su ruta iniciará y finalizará en la Plaza Dos de Mayo cuando la procesión esté en la av. Nicolás de Piérola.

Ruta del Corredor Morado

Quinta procesión

En su quinto recorrido, el Señor de los Milagros partirá este martes 28 de octubre desde el Santuario de Las Nazarenas desde las 6 de la mañana. Posteriormente, se desplazará por la avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega. Y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto para visitar hospitales y retornar a Iglesia de las Nazarenas.

En síntesis, El Señor de los Milagros realizará su quinto recorrido procesional por las calles de Lima este martes 28 de octubre por lo que la la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los pormenores sobre las rutas de desvío de transporte público.