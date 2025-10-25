Jazmín Pinedo y su novio Pedro Araujo muestran la espectacular casa que construyeron en Uruguay: "Un sueño"

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jazmín Pinedo atraviesa un gran momento en su relación con su novio uruguayo Pedro Araujo. En esta oportunidad, ambos sorprendieron a sus seguidores al cumplir una meta que planeaban desde hace mucho tiempo: la construcción de una casa. La pareja compartió este gran proyecto en sus redes sociales con demasiada emoción.

Una casa soñada en Uruguay

La conductora peruana de espectáculos recurrió a su cuenta oficial de Instagram para evidenciar con orgullo la moderna casa que construyó con su pareja en Punta del Este, en Uruguay, ubicada entre el mar y el bosque. Al respecto, mostró a detalle uno de sus más grandes objetivos.

Es así que a través de un video la popular 'chinita' registró paso a paso cómo fue la edificación del majestuoso inmuble construido en conjunto con su novio Pedro Araujo. Vale indicar que, el material del cual está hecho su domicilio es drywall que va de acorde al estilo costero del lugar.

"Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay! Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque? Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me preguntó: ¿Y si hacemos otra?", se lee en la descripción del post de la conductora de 'Más Espectáculos'.

En el audiovisual se puede observar a Jazmín y Pedro abrazados y apreciando la flamante vivienda en su interior, la cual tendrá como principales colores el blanco y negro, tonalidades que le dan un ambiente más sofisticado.

Eso sí, cabe aclarar que, pese a que los cibernautas especularon sobre una eventual mudanza de la figura de América Televisión a territorio uruguayo, de acuerdo a lo manifestado por Jazmín, semanas atrás, este hogar no será el 'nidito de amor' de ella y su pareja , sino que la propiedad fue concebida como parte de una inversión inmobiliaria y que será ofrecida al mejor postor.

Pedro Araujo es padrino de hija de Jazmín Pinedo

Semanas atrás, Jazmín Pinedo sorprendió al elegir a Pedro Araujo como el padrino en la primera comunión de su menor hija Khaleesi, primogénita fruto de su exrelación con Gino Assereto.

La mecionada ceremonia se llevó a cabo el pasado 4 de octubre de 2025 en Lima, la cual reunió a familiares y amigos en un ambiente privado.

En síntesis, Jazmín Pinedo reveló la casa que construyó en Punta del Este, Uruguay, junto a su novio Pedro Araujo. La conductora de televisión se mostró emocionada al publicar video de edificación la cual no será su 'nidito de amor', sino que fue concebida como parte de una inversión inmobiliaria.