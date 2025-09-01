PJ dicta 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz Cruz, pareja de 'El Monstruo'

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este lunes 1 de setiembre el Poder Judicial (PJ) dictó como medida cautelar la prisión preventiva de Liseth Ruiz Cruz por 36 meses y quien sería parte de la organización criminal 'Los injertos del Cono Norte'. Inicialmente fue sindicada como la administradora del dinero producto de la extorsión.

El Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Albina Ruiz Cruz, pareja y madre de los hijos de Erick Moreno 'El Monstruo' quien sería una pieza clave en la organización criminal liderada por el rankeado criminal. La medida fue dispuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

Durante la audiencia, Ruiz Cruz negó participación dentro de la organización criminal e indicó ser inocente de los cargos imputados. Al momento de su intervención mencionó que las autoridades no cuentan con pruebas que la inculpen y que su único error fue no denunciar al padre de sus hijas.

"No hay ningún video donde manifiestan que yo secuestro, extorsiono, que he planificado con imputados algún acto de extorsión. Soy inocente. Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a una comisaría o ir a un lugar y denunciar al padre de mis hijas, el cual es la única persona que está en la investigación como presunto líder", comentó

Además, en su intervención, Ruiz denunció al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, de sembrar armamentos, municiones y drogas a sus hermanos para incriminarlos.

Se presume que Ruiz Cruz podría pasar la noche en una carceleta en el distrito de Ventanilla hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ordene su clasificación al penal donde cumpliría los 36 meses de prisión preventiva.

Liseth Ruiz Cruz fue extraditada desde Bolivia

Arrestada el 3 de junio en Santa Cruz, una de las presuntas bases económicas de 'El Monstruo', Liseth Ruiz Cruz habría manejado el dinero proveniente de las extorsiones desde este país.

Ruiz Cruz, de 33 años, habría ingresado a Bolivia con cédulas de identidad falsas y gracias a un operativo en conjunto con la policia nacional boliviana se logró intervenir la casa que habitaba. Dentro se encontraron pasaportes falsos, chalecos antibalas, armas, municiones y a una de las hijas de Erick Moreno.

El 9 de junio fue expulsada y entregadas a las autoridades peruanas por el puesto fronterizo de Desaguadero. Posteriormente, fue trasladada a la Dirincri en Lima.

