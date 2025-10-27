Comandante general del Comando Unificado de Pataz falleció en accidente dentro de un helicóptero

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejército del Perú comunicó el sensible fallecimiento de Marco Marín Saldaña, Comandante general del Comando Unificado de Pataz, en un accidente dentro del helicóptero donde viajaba con una comitiva del Ministerio de Defensa. La fatalidad ocurrió cuando la aeronave había aterrizado en la localidad de Chagual.

Realizaba una inspección en la zona

Junto a una comitiva de inspectoría del Mindef, el alto mando del EP habría llegado hasta esta zona patazina para supervisar operaciones contra grupos que se dedican a la minería ilegal. Aunque el suceso aún es materia de investigación, las hipótesis plantea una colisión con cables o un ataque de presuntos delincuentes.

A través de sus redes sociales, el Ejército del Perú expresó sus condolencias por la pérdida de Marín Saldaña, que tenía el rango de general de brigada. Con un sentido mensaje, despidieron al oficial que lideraba el Comando Unificado de Pataz.

"El Ejército del Perú, lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de Pataz, sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un Comunicado", indica la publicación de la institución castrense.

El Ejército del Perú, lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ, sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un Comunicado. pic.twitter.com/3ktYFlc0C6 — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) October 27, 2025

Las operaciones del Comando Unificado de Pataz

En el mes de setiembre este grupo llevó a cabo la operación militar 'Ñitiq Anka', en el sector Pampa Grande Alta, distrito y provincia de Pataz. Como parte de las misiones por el estado de emergencia declarado en esta localidad, se dio un certero golpe contra la minería ilegal en este sector.

Tras la operación, se intervinieron dos bocaminas, dos socavones, dos pozas de cianuración y 10 campamentos clandestinos. Además, se incautaron seis motosierras, nueve bidones de petróleo, cinco balones de gas, entre otros objetos que utilizan las personas dedicadas a esta actividad ilícita. Las pérdidas económicas de estas agrupaciones ascendió a S/. 1,382,907.

Hasta el mes de junio, este comando, conformado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó más de 500 patrullajes de control en la provincia. Así lo dio a conocer el entonces ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien resaltó las acciones que se han realizado para la erradicación de estas organizaciones.

El Comandante general del Comando Unificado de Pataz falleció en un accidente cuando se encontraba dentro de un helicóptero. El hecho que aún está en investigación por El Ejército peruano, ocurrió cuando la aeronave se encontraba en tierra, en la localidad patazina de Chagual.