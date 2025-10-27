Alcalde de Lima y titular del MTC sostuvieron reunión para evaluar proyecto de trenes Lima-Chosica

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 27 de octubre el alcalde la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para conversar acerca del proyecto de los trenes Lima-Chosica. Ambos funcionarios concordaron en que es importante concretar el proyecto en beneficio de la ciudadanía.

Una reunión fructífera entre MML y MTC

Para el burgomaestre, el encuentro fue fructífero y permitió que ambas partes expresen sus conceptos con respecto a este proyecto, que se encuentra paralizado. Destacó que los dos han mostrado disposición y una estrecha colaboración para que la obra sea una realidad.

"Es una obra fundamental y trascendental que permitirá trasladar de forma digna y eficiente a todos nuestros vecinos de Lima este, con servicios adecuados y modernos. Hemos sentido la mejor disposición del ministro y su equipo técnico, y creemos que pronto los limeños contarán con una gran herramienta para movilizarse con comodidad y seguridad", indicó Reggiardo.

A pesar de que la gestión anterior de la MML no logró pactar con el MTC, la autoridad edil considera que esta nueva etapa será diferente. Con la apertura al diálogo mostrado, se empezará a establecer la base de lo que sería un importante alternativa para el transporte público de la capital.

"Creemos en la buena fe del ministro, del presidente y de las autoridades que hoy entienden que esta es una necesidad urgente. Si se mantiene esta disposición, pronto tendremos una gran obra en favor de nuestros vecinos", manifestó.

Habrá nuevo encuentro

Renzo Reggiardo confirmó que en los próximos días el municipio limeño y el MTC se volverán a reunir para continuar con la planificación. En la presente se abordaron diversos temas técnicos mínimos pendientes que quedaron por resolver.

La ruta de los trenes Lima-Chosica, también beneficiará a los habitantes de Chaclacayo, Ñaña, Huaycán y Huachipa. Se estima que el trayecto desde su paradero inicial al final, tomaría 25 minutos, con horarios programados y frecuencias regulares.

En los vagones que fueron donados por la empresa estadounidense Caltrain, entrarán 90 personas sentadas en sus dos niveles. La estructura de acero inoxidable garantiza seguridad y durabilidad a los pasajeros y su interior con asientos de cuero y aire acondicionado, comodidad para los usuarios.

La gestión de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima, ha retomado las conversaciones para el proyecto de los trenes Lima-Chosica. Por ello, sostuvo una primera reunión con el titular del MTC, Aldo Prieto, alcanzando buenos términos y asegurando un segundo encuentro.