Reconocida conductora de televisión sufre la pérdida de su bebé recién nacido: "Vuela alto, mi pequeño ángel"

La reconocida conductora de televisión Stefany González Córdova confirmó la triste noticia del fallecimiento de su bebé recién nacido. Sus seguidores de las redes sociales expresaron su conmoción por tan triste anuncio y la despedida de su pequeño hijo.

Pronta partida de su bebé

Una de las presentadoras más reconocidas de Guatemala se encuenhtra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida luego de la pronta partida de su primogénito a los 15 minutos de haber nacido.

La figura de televisión, quien a lo largo de su embarazo registró cómo iba avanzando su proceso de convertirse en madre, informó a través de su cuenta oficial de Instagram que su bebé se quedó sin signos vitales al poco tiempo de llegar al mundo.

Stefany González aseguró que sintió la emoción más grande de su vida apenas nació Johan Isaac, su hijo, pero que desafortunadamente sus manos no pudieron seguirla abrazándola durante más tiempo.

Conmovedor mensaje de despedida

En la descripción de su publicación, la guatemalteca aprovechó en compartir un conmovedor y extenso texto en el que se despide de su pequeño primogénito y en el que asegura que vivió las semanas más difíciles de su vida.

"Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida. Hoy descansa en los brazos de Dios, rodeado de luz y paz (...) Vuela alto mi pequeño ángel, te amaremos por siempre". escribió.

Además, compartió una emotiva reflexión de uno de los doctores que estuvo durante su parto. "Ayer nació Johan, un pedacito de cielo que, aunque estuvo muy poco tiempo en este mundo, dejó una huella inmensa e imborrable en todos los que esperaban con amor su llegada", citó en el escrito.

Un último adiós

El último domingo, Stefany González, decidió nuevamente compartir con sus seguidores un sentido mensaje dirigido a su hijo Johan en el que expresó que pese a su corta vida sintió "el amor más puro que alguien puede experimentar".

"Johan Isaac gracias por convertirme en mamá por primera vez y por enseñarnos tanto en tan poco tiempo, los 15 minutos que pude estar con él fueron los mejores minutos de toda mi vida y donde sentí el amor más puro que alguien puede experimentar. Te amamos con todo nuestro corazón y siempre serás nuestro primer hijo", sostuvo.

