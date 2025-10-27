RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Según viceministro de Salud

MINSA retiró el 99.8% de ampollas contaminadas con bacteria Ralstonia: Al menos 4 mil sí fueron utilizadas

El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, aseguró que desde la emisión de la alerta del Minsa, se inmovilizaron el 100% de las ampollas.

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/10/2025

En entrevista con Exitosa, el viceministro de Salud Pública del MINSA, Ricardo Peña, indicó que el sector ha logrado retirar el 99.8% de ampollas contaminadas por la bacteria Ralstonia Pickettii

No obstante, remarcó que aproximadamente 4 mil frascos del medicamento sí fueron utilizados, pero aseguró que estos no pueden ser adquiridos de forma ambulatoria. 

Minsa retiró el 99.8% de ampollas contaminadas, asegura

El viceministro Ricardo Peña señaló que son falsas las especulaciones sobre la inmovilización de solo el 80% de las ampollas, por ello, ratificó que se han inmovilizado la totalidad de estas.

"Al inicio de la emisión de la alerta de Digemid, el 100% de las ampollas se inmovilizaron y, al momento, estamos en 99.8% de las ampollas retiradas", señaló Peña.

Sin embargo, en anteriores declaraciones el viceministro indicó que de los 24 mil frascos importados de la India, se han recuperado 20, 251; más del 84%, según indicó. 

Ante aquellas declaraciones, el viceministro preciso: "Estamos en 99.8% de este total". De estas, 24 mil, 4 mil frascos sí habrían sido utilizados.

 "Los frascos utilizados son aproximadamente 4 mil frascos en todo el proceso desde el inicio del reporte hasta la fecha, pero no se han reportado más casos de los 28 que ya se han identificado, estudiado y pesquisado", aseguró el viceministro de Salud.

En conclusión, de los 20,251 frascos que no han sido utilizados, el 99.8% se han recuperado y 4 mil habrían sido utilizados, tras la información del viceministro.

"Lo que estamos diciendo ahorita, en estos momentos, no hay población o personas o pacientes que estén expuestos al problema", señaló.

Ampollas no se consiguen en farmacias

La exposición frente a la bacteria estarían siendo controlada, según indicó Ricardo Peña. Además, precisó que tales ampollas no son de venta ambulatoria, es decir, cuentan con regulación para su uso profesional y se adquieren dese los propios hospitales.

El uso de este medicamento se usaría solo en entornos complejos como la Unidad de Cuidados Intensivos, intermedios, o cualquier Unidad de Cuidados Críticos. 

"Es un tema que ya está mapeado y ya se retiro la totalidad, casi, de los medicamentos", indicó.

Ante la alarma de la población, principalmente, de los pacientes en hospitales y otros centros de salud; el viceministro de Salud Pública indicó que se continúa retirando la totalidad de las ampollas contaminadas.

En ese sentido, aseguró que el 100% ha sido inmovilizadas, pero que al menos 4 mil fueron utilizadas, según la información de Ricardo Peña.

