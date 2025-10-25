Melissa Klug hace grave DENUNCIA en medio de viaje de Farfán con su hijo mayor y Xiomy Kanashiro

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug realizó una fuerte denuncia en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores. La situación que mantiene en alerta a la 'Blanca de Chucuito' se da en medio del viaje que Jefferson Farfán realizó con su hijo mayor y Xiomy Kanashiro.

¿Cuál fue la denuncia de Melissa Klug en redes?

La empresaria chalaca se ha vuelto la protagonista de una serie de titulares de la farándula peruana tras confirmar su separación de Jesús Barco, el padre de su última hija, y actualmente, por el inesperado viaje de Jefferson Farfán con su hijo mayor, Adriano, a EE. UU. con nada más, ni nada menos con la pareja del exfutbolista, Xiomy Kanashiro.

Sin embargo, estas dos situaciones no serían los únicos motivos que mantienen angustiada a Melissa Klug, ya que anunció que ocurrió un hecho lamentable relacionado con un integrante de su entorno familiar. La noticia fue anunciada por la 'Blanca de Chucuito' a través de sus redes sociales como Instagram, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Pues bien, según la historia revelada, uno de sus sobrinos de nombre Fabiano Klug fue víctima de la inseguridad ciudadana, una situación que alerta a más de un ciudadano en el país y por el cual, incluso, el gobierno de transición de José Jerí declaró estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días.

Ex de Farfán preocupada por su familiar

Rápidamente, la madre de Samahara Lobatón dio mayores detalles de su denuncia. Señaló que le robaron a su sobrino en una discoteca y perdió su billetera con todos sus documentos en Barranco, por lo cual, requería a las redes para pedir apoyo de sus seguidores y así recuperar las pertenencias de su familiar, especialmente su "residencia".

Para motivar a que le extiendan "la mano", aseguró que aquella persona que encuentre la billetera recibirá una buena recompensa.

""En la billetera estaba su residencia, lo único que realmente necesita es que se lo devuelvan. Se ofrece recompensa a quien la entregue. Si la encontraron tienen información, por favor llamar o escribir. Mil gracias por compartir y ayuda", escribió Melissa Klug en redes.

Hijas de Melissa Klug se suman al pedido

No solo Melissa Klug realizó la denuncia públicamente, sino también sus hijas Gianella Marquina, Samahara y Melissa Lobatón, con el fin de que su sobrino pueda recuperar más pronto posible sus pertenencias.

Melissa Klug y sus hijas hacen fuerte denuncia en Instagram.

En resumen, mientras la 'Foquita' Farfán junto a su hijo mayor y Xiomy Kanashiro disfrutan de un viaje por el extranjero, Melissa Klug realizó una grave denuncia en sus redes sociales que involucra a un integrante de su familia.