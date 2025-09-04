Pareja de 'El Monstruo' acusa a coronel PNP de sembrar drogas y robar dinero durante operativos

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la audiencia de evaluación de prisión preventiva, Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, señaló al coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la PNP, por presuntamente sembrar pruebas a sus familiares y apropiarse de dinero vinculado a la organización criminal.

Ante el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, Ruiz afirmó que Moreno Panta manipuló las diligencias realizadas contra sus hermanos y contra Clarén Grace Bado, conocida como Grace, presunta cajera de la red criminal.

"El señor Moreno Panta que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos entró al condominio y les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló (...) Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos ¿por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?", declaró Ruiz Cruz durante la audiencia.

Investigación contra la red 'Los Injertos del Cono Norte'

El Ministerio Público sostiene que Liseth Ruiz Cruz no solo mantenía un vínculo sentimental con El Monstruo, sino que también cumplía un rol dentro de la organización criminal dedicada a la extorsión de empresarios, transportistas y colectiveros en Lima Norte.

En el caso también se investiga a Clarén Grace Bado, señalada como la administradora financiera del grupo delictivo. Según la Policía, Bado habría manejado fondos ilícitos y coordinado operaciones desde Paraguay y Bolivia.

Pese a ello, se presentaba como emprendedora y creadora de contenido en redes sociales, ocultando su relación con la organización.

Durante su intervención, Ruiz Cruz insistió en su inocencia y negó haber participado en actos de secuestro o extorsión. Afirmó que su "único error" fue no denunciar las actividades de Erick Moreno Hernández, señalado como cabecilla de la red criminal.

Decisión judicial y medidas complementarias

Tras evaluar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Ruiz Cruz y otros 20 presuntos integrantes de Los Injertos del Cono Norte.

La medida busca asegurar la continuidad de las investigaciones y evitar la obstrucción de la justicia en un caso que involucra a más de una veintena de personas.

Asimismo, se dispuso comparecencia restringida para cinco investigados y arresto domiciliario para dos, entre ellos Martina Hernández De la Cruz, madre de El Monstruo.

El caso ha generado repercusión pública no solo por la magnitud de la red criminal, sino también por las graves acusaciones lanzadas por parte de la pareja de 'El Monstruo' contra un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP).