Luis Agustín Cárdenas advierte que Santa Rosa de Quives es la localidad de Canta más expuesta al Niño

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Luis Agurto Cárdenas, alcalde de Santa Rosa de Quives, alertó sobre el riesgo que enfrenta el distrito ante el impacto del Fenómeno El Niño. Señaló que la localidad es una de las zonas más vulnerables de Canta y que recibe directamente el impacto de los huaicos.

Instituciones ignoran recados del alcalde

Luis Augusto Cárdenas fue contundente al señalar que intentó comunicarse con diversas entidades del Estado, desde ministerios hasta el Parlamento, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, cuestionó la falta de seriedad con la que, a su juicio, se viene abordando la situación.

"Estamos preocupados ante el fenómeno El Niño porque hasta ahora no tenemos soluciones, a pesar de que ya hemos mandado los diferentes expedientes a los ministerios, al Congreso, a la presidencia de la República, al MEF, al ministerio de Vivienda, y no tenemos respuesta. Con el Gobierno Regional hemos tenido varias reuniones y parece que no han tomado las cosas como deben de ser porque nos dicen que no tienen información en su base de datos", afirmó.

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Santa Rosa de Quives está expuesta al peligro

Por su parte, indicó que existen más de 92 puntos vulnerables dentro de su jurisdicción, de los cuales solo se tomaron en cuenta dos, pese a que los permisos para ejecutar las obras correspondientes ya fueron aprobados.

Asimismo, recalcó que Santa Rosa de Quives soporta gran parte del impacto generado por el fenómeno El Niño.

"De los 92 puntos críticos que tenemos solamente en el distrito, consideraron tan solo dos. Ellos mismos han aprobado 30 fichas para la intervención del río y aún así nos dijeron que no tienen información en su base de datos. Santa Rosa de Quives es el distrito más vulnerable de toda la provincia de Canta, tenemos 92 quebradas y recibimos todos los golpes del huaico de la provincia de Canta", sostuvo.

¿Cómo afronta Santa Rosa de Quives los episodios climáticos?

En tiempos de cambio climático y eventos como El Niño, la situación en Santa Rosa de Quives se torna crítica debido a su geografía montañosa, la cercanía al río Chillón y la activación de múltiples quebradas.

El distrito está rodeado de cerros con pendientes pronunciadas y suelos erosionados. Zonas como Yangas, Cocayalta, Magdalena y Leticia reciben directamente el impacto de los deslizamientos de lodo y piedras.

Distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta

En una entrevista con Exitosa, el alcalde de Santa Rosa de Quives, Luis Agurto Cárdenas, advirtió que su distrito afronta un alto nivel de vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño, debido a que recibe directamente el impacto de los huaicos.