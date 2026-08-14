Famosa actriz revela que ganó un millón de dólares en solo 9 días en OnlyFans: "Hago todo tipo de contenido"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shannon Elizabeth está en boca de todos otra vez luego de contar que ganó un millón de dólares en solo nueve días gracias a OnlyFans. En conversación con Variety, la actriz de American Pie confesó que dio el paso en medio de varios cambios en su vida, pero los resultados se le fueron de las manos para bien.

Shannon Elizabeth y su salto a OnlyFans

Saltó a la fama en el 99 haciendo de Nadia en American Pie, convirtiéndose en una de las caras más inolvidables del film. Le fue tan bien que incluso logró una nominación en los MTV Movie Awards en la categoría de Actuación Revelación Femenina.

Desde esa época, Elizabeth ya andaba buscando formas distintas de conectar con sus seguidores. De hecho, al poco tiempo de estrenarse la película, se mandó a crear su propia página web.

La actriz recordó que incluso uno de sus primeros intentos por realizar un chat en vivo con sus admiradores terminó provocando la caída de los servidores de su sitio. Más de dos décadas después, volvió a apostar por una plataforma digital, esta vez con su ingreso a OnlyFans en abril de este año.

El resultado fue mucho más grande de lo que esperaba. Según contó en su entrevista con Variety, superó el millón de dólares en ganancias apenas nueve días después de abrir su cuenta.

"Superé el millón de dólares en nueve días. Fue realmente sorprendente y me sentí honrada de que mis seguidores me apoyaran. No tenía idea de qué esperar y la respuesta ha sido realmente increíble. Estoy conversando con la gente todo el tiempo y ha sido muy divertido", expresó.

¿Por qué decidió abrir su cuenta?

La decisión de Elizabeth llegó durante una etapa complicada de su vida. La actriz había solicitado el divorcio de Simon Borchert, con quien estuvo casada durante cinco años, y durante la última década había pasado gran parte de su tiempo en Sudáfrica.

En ese país, además, dirige Animal Avengers, una organización dedicada al rescate de animales. Su alejamiento de Hollywood también significó que tuviera menos oportunidades laborales como actriz y, según explicó, durante los últimos años tuvo que recurrir principalmente a sus ahorros.

Fue precisamente mientras conversaba con su representante, Joe, sobre cómo podía retomar su carrera que surgió la posibilidad de ingresar a OnlyFans. Aunque inicialmente no estaba segura de la idea, decidió investigar y finalmente aceptó probar.

"Había descuidado muchas cosas y él me lo planteó como una opción. No estaba segura y no sabía mucho al respecto, así que investigamos y pensé: 'Sí, ¿por qué no?'", recordó.

Elizabeth también señaló que las ganancias obtenidas le permitieron recuperar cierta tranquilidad económica y tener mayor libertad para elegir sus próximos proyectos profesionales.

Así, Shannon Elizabeth encontró en OnlyFans una inesperada fuente de ingresos y reveló que alcanzó un millón de dólares en solo nueve días. La actriz aseguró que esta nueva etapa le brinda mayor libertad económica y también le permite continuar apoyando su labor de rescate de animales.