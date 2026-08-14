Influencer de contenido paranormal falleció luego de sufrir un trágico accidente tras destruir figura religiosa

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una influencer reconocida por crear contenido relacionado con la actividad paranormal falleció en un trágico accidente. Su deceso ocurrió un año después de que protagonizara un video en el que destruyó una imagen religiosa.

Una influencer de contenido paranormal pierde la vida en accidente de tránsito

La creadora de contenido china Jiang Xiaorou falleció el pasado lunes 10 de agosto a los 24 años de edad, luego de permanecer varias semanas hospitalizada por las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico.

De acuerdo con reportes publicados en el medio Epoch Times, la joven figura de las redes sociales se encontraba viajando como pasajera en un vehículo de transporte compartido cuando de forma imprevista sufrió un accidente el pasado 15 de julio, en la ruta que conecta a Liuzhou y Guangzhou.

El accidente le provocó lesiones graves y requirió atención médica especializada. En el mundo digital, Xiaorou era conocida por su contenido relacionado con fenómenos paranormales y por cuestionar creencias supersticiosas de la cultura popular.

A ghost-hunting influencer has died one year after destroying a religious statue to test whether she would be cursed



The footage resurfaced online as some users claimed Jiang Xiaorou's fatal accident was "karma" pic.twitter.com/ZkLdoYpSId — Dexerto (@Dexerto) August 12, 2026

Los usuarios relacionan la muerte de influencer con el karma: ¿por qué razón?

El fallecimiento de Jiang Xiaorou también generó que resurgiera uno de los episodios considerados más polémicos de su carrera en el ciberespacio. Resulta que en uno de sus videos destruyó una estatua de Guanyin, figura que es venerada dentro del budismo, bajo el propósito de desafiar las supersticiones.

En aquella grabación, la influencer asiática buscaba provocar una reacción entre sus seguidores. El material generó críticas por considerarse una falta de respeto hacia un símbolo religioso. "Veamos cuánto tiempo puedo vivir", expresó en el video.

Guanyin, figura del budismo

Luego de su muerte provocó que algunos usuarios de las redes sociales relacionaran de manera especulativa aquel episodio con el accidente que terminó con su vida. Ante ello, la familia de Xiaorou pidió evitar este tipo de rumores y solicitó respeto ante su pérdida.

"Entendemos el cariño de todos por ella (...) A quienes desean expresar sus condolencias, les pedimos que conviertan su preocupación en un deseo de paz, para que ella permanezca en el recuerdo de todos con dignidad", compartieron.

Es así que, un año después de destruir una estatua de Guanyin, figura que es venerada dentro del budismo; con el propósito de desafiar las supersticiones, una influencer de contenido paranormal de China, llamada Jiang Xiaorou, perdió la vida tras permanecer varias semanas hospitalizada por las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico.