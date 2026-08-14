II Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo HOY 14 de agosto: ¿Por qué es importante participar?

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú volverá a poner a prueba su capacidad de respuesta ante una emergencia. Este viernes 14 de agosto se desarrollará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una jornada que involucrará a ciudadanos, familias, instituciones públicas y privadas y organizaciones de todo el país.

La actividad comenzará a las 3:00 p. m ., según la convocatoria del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). A diferencia de un ejercicio centrado únicamente en los sismos, esta jornada plantea escenarios diferentes de acuerdo con las amenazas que podrían presentarse en cada región.

En Lima y Callao, por ejemplo, se representará un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami. En otras zonas del territorio se contemplarán peligros como movimientos en masa, lluvias intensas y desbordes de ríos.

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026

¿Qué escenarios se practicarán según la región?

El carácter multipeligro del ejercicio permitirá que las autoridades y la población ensayen respuestas frente a amenazas distintas. En Lima y Callao, el escenario será especialmente relevante por la combinación de un movimiento sísmico y un posterior tsunami.

En la sierra, el ejercicio representará movimientos en masa, como huaicos, mientras que en la selva se plantearán situaciones vinculadas con lluvias intensas y desbordes de ríos. Esto permitirá que cada localidad evalúe su respuesta tomando en cuenta los riesgos propios de su territorio.

La jornada se desarrollará en conmemoración de los 19 años del terremoto del 15 de agosto de 2007, uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en el país.

Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 7.9 y tuvo su epicentro a 60 kilómetros al oeste de Pisco, con una profundidad de 40 kilómetros. El desastre ocasionó graves consecuencias en cinco departamentos, especialmente en Ica.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El día de hoy, viernes 14 de agosto, se llevará a cabo el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ante un eventual sismo de gran magnitud.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/tcr7QU18Bz — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

Una prueba para hogares e instituciones

Uno de los principales objetivos del simulacro será comprobar qué tan preparados se encuentran los distintos espacios donde transcurre la vida cotidiana. La actividad permitirá poner a prueba los planes de Gestión Reactiva y Continuidad Operativa, así como los protocolos establecidos por las instituciones ante una emergencia.

Por ello, la participación no debería limitarse a cumplir con una evacuación. El ejercicio puede servir para detectar problemas concretos, como rutas de salida poco accesibles, obstáculos en los recorridos, señalización insuficiente o dificultades para transmitir información entre los integrantes de una organización.

En el caso de las familias, el simulacro también representa una oportunidad para comprobar si todos conocen el punto de reunión previamente establecido y si existe una forma definida de comunicarse ante una eventual emergencia.

La convocatoria comprende a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), además de entidades públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanos.

El II Simulacro Nacional Multipeligro no debe verse únicamente como una actividad programada en el calendario. Su verdadero valor estará en identificar qué funciona y qué debe corregirse antes de una emergencia real. Este viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., la participación ciudadana permitirá poner a prueba esa preparación y convertir las fallas detectadas en mejoras concretas.