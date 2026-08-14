Levantan paro de transportistas en Pucallpa luego de llegar a acuerdos por anuncios del Gobierno

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras más de cinco días de paro en Pucallpa, los transportistas levantaron la medida de protesta luego de que dirigentes y autoridades alcanzaran un acuerdo. La decisión se produce tras los anuncios del Gobierno para atender la crisis generada por el alza del precio de los combustibles.

Paro de transportistas culmina luego de 5 días

Desde este 10 de agosto se anunció el paro indefinido de transportistas en Pucallpa, tras una serie de situaciones que perjudicaban a los conductores. La medida fue convocada por gremios de transporte público, mototaxis y carga pesada en rechazo al fuerte incremento en el precio de los combustibles.

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, informó que se levantó el paro de transportistas tras cinco días de protestas en Pucallpa y otros puntos de la región. Señaló que el acuerdo se alcanzó luego de escuchar los anuncios de la presidenta Keiko Fujimori para atender la crisis por el alza de los combustibles.

"Quiero agradecer a los señores dirigentes de los diferentes sectores de transportistas, tanto fluviales, de tres ruedas, de carga pesada, de cuatro ruedas, todos ellos nos hemos puesto de acuerdo en estos momentos",expresó

El gobernador señaló que la decisión de levantar la huelga en Pucallpa y la región Ucayali se tomó luego de escuchar los anuncios de la presidenta de la República.

"Para poder levantar la huelga aquí y en nuestra región de Ucayali después de haber escuchado su mensaje de nuestra presidenta, del ministro de Economía, del ministro de Energía y Minas para poder cumplir los compromisos que se hizo los días pasados en la ciudad de Lima", afirmó el gobernador.

¿Qué anuncios dio el Gobierno de Keiko Fujimori frente a esta situación?

La presidenta Keiko Fujimori anunció este viernes 14 de agosto un "subsidio focalizado" dirigido a transportistas de carga, pasajeros, fluviales y mototaxistas, como medida ante el impacto del alza de los precios de los combustibles.

En ese sentido, la mandataria aseguró que su Gobierno no será indiferente frente a las demandas de la población. Por eso, por medio de una conferencia de prensa anunció junto a su equipo de trabajo, especialmente con el ministro de Economía, Elmer Cuba los tipos de vehículos que serán tomados en cuenta en esta medida.

Finalmente, la medida anunciada contribuyó a que los dirigentes llegaran a un acuerdo y levantaran el paro de transportistas en Pucallpa, una protesta que ya había dejado una pérdida humana debido a las condiciones de la carretera, que impidieron que la persona llegara a tiempo a un centro de salud.