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Difícil recuerdo

María Pía Copello rompe su silencio y cuenta que su hijo mayor terminó en UCI tras sufrir un accidente

María Pía Copello recordó el difícil momento que vivió con su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., quien terminó en UCI tras sufrir un accidente en bicicleta.

Hijo de María Pía Copello terminó en UCI
Hijo de María Pía Copello terminó en UCI (Difusión)

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/08/2026

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María Pía Copello volvió a abrir un capítulo poco conocido de su vida familiar luego del reciente accidente que sufrió su hija Catalina. La conductora recordó que su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., también pasó por una situación delicada que terminó llevándolo a UCI tras un accidente en bicicleta.

María Pía Copello recuerda accidente de su hijo

Durante una de las últimas ediciones de su podcast Sin + que decir, María Pía explicó por qué no se alarmó al enterarse en vivo del accidente que sufrió su hija Catalina, quien cayó por las escaleras de su colegio.

La conductora señaló que conoce a su hija y sabe identificar cuándo una situación requiere mayor preocupación. Finalmente, Catalina fue diagnosticada con un esguince y tuvo que utilizar una férula y muletas durante varios días.

"Yo conozco a mi hija y sé cuándo algo es de cuidado y cuándo no. Efectivamente, tiene un esguince, es algo leve", comentó María Pía al referirse al estado de salud de la menor.

Sin embargo, la situación hizo que la influencer recordara un episodio mucho más complicado que vivió años atrás con su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., quien actualmente tiene 18 años y sigue los pasos de su padre en el automovilismo.

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Según relató la exanimadora infantil, el joven sufrió un fuerte accidente mientras montaba bicicleta. En un primer momento, la gravedad del golpe no habría sido evidente, pero posteriormente su estado requirió atención médica especializada.

"Hace mucho tiempo pasamos una situación con Samuel, mi hijo, que lo llevó a UCI ocho días. Se le reventó el bazo y tenía 100 ml de sangre en el abdomen y eso es verdad, por un golpe terrible en bicicleta", contó la presentadora.

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¿Cuántos días permaneció en UCI?

María Pía reveló que Samuel Dyer Jr. permaneció internado durante ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como consecuencia del accidente. La experiencia marcó profundamente a la familia y, hasta ahora, había decidido no hacerla pública.

La conductora explicó que decidió contar lo ocurrido a raíz del accidente de Catalina, principalmente para remarcar la importancia de prestar atención a los golpes que pueden sufrir los menores, incluso cuando inicialmente parecen no representar un riesgo mayor.

"Nunca lo compartí, pero en este momento lo comparto para que, obviamente, si sus hijos se golpean, a veces la gente no le da la importancia dependiendo de la zona", manifestó María Pía.

Así, María Pía Copello rompió su silencio sobre el accidente que llevó a su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., a UCI durante ocho días. El recuerdo surgió tras el accidente de Catalina y permitió conocer el difícil episodio familiar que la conductora había mantenido en reserva durante varios años.

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