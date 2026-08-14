¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras manejas? Indeci advierte que medidas tomar ante un suceso de este tipo

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la presencia de distintos sismos en la capital, es de vital importancia saber como reaccionar en cualquier tipo de escenarios, como por ejemplo si nos encontramos manejando un vehículo y ocurre un movimiento telúrico. Por esta razón, el Indeci ha anunciado que medidas tomar ante esta situación.

¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras manejas?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) publicó un video en su cuenta oficial de redes sociales para informar a la población que acciones tomar ante la presencia de un sismo mientras que la persona esté manejando un vehículo en la vía pública. Para eso, el organismo señaló una serie de aspectos a tomar en cuenta.

Evita detenerte de forma violenta en medio de la vía, lo primero es reducir la velocidad.

Ceder el paso a los vehículos de emergencia y detener tu vehículo en un lugar seguro.

No permanezcas dentro del vehículo esperando que termine el simulacro.

No desciendas del vehículo sin asegurarlo antes.

No estaciones debajo de puentes ni junto a postes, árboles o muros ya que podrían desplomarse y causar serias afectaciones.

Evacua con calma hacía la zona segura más cercana que puede estar en un parque o plaza y espera la indicación de retorno antes de continuar tu recorrido.

✅¿Sabes cómo actuar ante un sismo si estás manejando?



😉 Elige prepararte y participa del II #SimulacroNacional2026



📆 viernes 14 de agosto

🕒 3:00 p. m. pic.twitter.com/uZe5iOjuKS — INDECI (@indeciperu) August 13, 2026

Simulacro Nacional Multipeligro se realizará este 14 de agosto

Desde hace semanas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m.

La finalidad de esta actividad anunciada es que las personas conozcan de antemano cómo actuar y puedan identificar las zonas seguras y rutas de evacuación disponibles en sus viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas.

En ese sentido, este ejercicio realizado en el país busca fortalecer la preparación de la población y mejorar su capacidad de respuesta frente a posibles emergencias y desastres.

Artículos necesarios ante un eventual sismo en la capital

Para estar listos ante un sismo en la capital, Indeci ha expresado la importancia de la mochila de emergencia debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros.

Sin embargo, también se recomienda contar con una caja de reserva, que es un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para disponer de recursos necesarios para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre.