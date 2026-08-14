Alerta por El Niño: Lima podría quedarse sin agua si fenómeno es fuerte, advierte experto

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el geógrafo Ricardo Bohl advirtió que un fenómeno El Niño muy fuerte podría generar una grave afectación en el suministro de agua en Lima.

Señaló que, si los ríos se cargan de sedimentos y La Atarjea debe cerrar sus operaciones, la ciudad podría quedarse sin agua.

Evaluación ante posible desastre

Ricardo Bohl considera necesaria una evaluación en distintos ámbitos de la ciudadanía, debido a que, ante un evento climatológico de gran intensidad, los ríos y las empresas encargadas de purificar el agua podrían verse afectados y tener dificultades para procesar los residuos.

"Tenemos que repensar el concepto de ciudad que estamos generando, porque el transporte queda bloqueado, las personas no pueden ir a sus casas. Con un fenómeno El Niño muy fuerte, lo que usualmente ha sucedido es que los ríos se cargan y las empresas que purifican agua, por ejemplo La Atarjea, debe cerrarse. Las hidroeléctricas deben detenerse porque no pueden recibir piedras ni procesar barro", afirmó

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Antecedentes del Niño Costero

En ese sentido, Bohl tomó como referencia lo ocurrido durante el Niño Costero de 2017, cuando se registraron cortes en el servicio de agua y, además, el desarrollo de las actividades académicas se vio afectado por la emergencia climática.

"Lo que hemos tenido en el 2017, nos quedamos varios días sin agua, las universidades tuvieron que retrasar el inicio de ciclo porque no había agua. Además de cortes eléctricos..", señaló.

Niño Costero duró cerca de seis meses entre diciembre del 2016 y mayo del 2017

Altos riesgos para la población

Añadió que las repercusiones serían aún mayores, pues podrían generar la propagación de enfermedades virales, dificultades en la atención médica y escasez de insumos.

Asimismo, advirtió que uno de los efectos más graves sería la afectación de numerosos ciudadanos, quienes podrían perder sus viviendas y pertenencias.

"El desastre no solo es la inundación o la lluvia de ese momento, sino, todo lo que vendrá después, como enfermedades por mosquitos, de que no llega la ayuda, heridos que no son atentidos, no hay medicinas. Y habrá gente que tendrá que empezar de cero, porque el poder destructivo del agua es tan grande que se va a tener que quedar con lo que pueda, va a tener que comprar colchones, ollas, sábanas, ropa. Esto es un proceso muy fuerte", sostuvo.

Sedapal responde ante un posible desabastecimiento de agua por el fenómeno El Niño

Con la pronta llegada del fenómeno El Niño, que según reportes de las instituciones como el INDECI y COEN podría alcanzar su máxima intensidad entre agosto y octubre de 2026, se ha generado preocupación en diversos sectores: agricultura, infraestructura, entre otros.

Frente a ello, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, la institución Sedapal se pronunció a la población para aclarar los cuestionamientos asociados con la llegada del fenómeno El Niño si habría alguna relación con el abastecimiento del agua para los ciudadanos de Lima y Callao.