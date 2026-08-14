Parque de las Leyendas ofrece entradas A MITAD DE PRECIO: Conoce quiénes pueden acceder y cómo aprovechar el beneficio

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás buscando una actividad para disfrutar en familia durante este fin de semana, el Parque de las Leyendas tiene una promoción que puede reducir el costo de la visita.

El recinto anunció entradas a mitad de precio para un grupo específico de visitantes, por lo que es importante conocer quiénes pueden acceder al descuento y qué condiciones deben cumplir.

La promoción puede utilizarse en las dos sedes del parque: San Miguel y Huachipa. Los boletos pueden adquirirse a través de internet, mediante el aplicativo del Parque de las Leyendas o en las boleterías físicas.

¿Quiénes pueden acceder al 50% de descuento?

La promoción está dirigida exclusivamente a los niños entre 3 y 12 años. Por ello, la edad del visitante será un elemento importante al momento de validar el beneficio.

Actualmente, las tarifas regulares establecidas por el Parque de las Leyendas para 2026 son:

Entrada general (personas de 13 años a más): S/20

Niños de 3 a 12 años: S/10

Adultos mayores de 60 años: S/4

La información oficial también señala que las tarifas regulares requieren la presentación del DNI, mientras que las personas con discapacidad pueden ingresar gratuitamente presentando su carné de Conadis y tienen derecho a un acompañante.

Por ello, las familias que pretendan utilizar una promoción vinculada con la edad deben considerar llevar el documento de identidad del menor para facilitar la verificación correspondiente.

¿Dónde y cómo comprar las entradas?

Una de las ventajas de esta promoción es que no obliga a los visitantes a realizar la compra únicamente de manera presencial. Las entradas pueden adquirirse por internet, mediante el aplicativo del parque o en las boleterías físicas de las sedes habilitadas.

Esto permite que las familias puedan organizar su visita con anticipación y elegir la modalidad que les resulte más conveniente. Además, el beneficio puede ser utilizado tanto en San Miguel como en Huachipa , por lo que los visitantes pueden escoger la sede que mejor se adapte a su ubicación.

El Parque de las Leyendas es uno de los principales espacios recreativos y educativos de Lima, donde los visitantes pueden conocer especies de fauna y recorrer distintas áreas del recinto.

Una visita puede convertirse también en una oportunidad para que los niños aprendan sobre biodiversidad y conservación mientras comparten tiempo con sus familias.

La promoción de entradas a mitad de precio representa una oportunidad para que las familias reduzcan el gasto de una visita al Parque de las Leyendas. El beneficio está dirigido a niños de 3 a 12 años y puede utilizarse en San Miguel y Huachipa.

Para evitar inconvenientes, lo más recomendable es revisar las condiciones antes de comprar y contar con el DNI que permita acreditar la edad del menor.