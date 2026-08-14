Ucayali exhorta a presidenta Fujimori acudir a región y firmar acta de compromiso para levantar paro

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Eler Romayna, vocero del Frente de Defensa de Ucayali, exhortó a la presidenta Keiko Fujimori dirigirse a la región y suscribir un acta de compromiso para buscar una solución a la crisis generada por el precio de los combustibles.

Aseguró que, si se concreta este acuerdo, los manifestantes cumplirán su palabra y levantarían el paro de manera inmediata.

Exige visita de Fujimori

Eler Romayna afirmó que solo espera la presencia de la jefa de Estado, acompañada de parte de su gabinete, para establecer acuerdos concretos que permitan levantar la huelga de transportistas.

"Con solamente su presencia de ella y firmando una acta de compromiso para que ella prometa que vendrá ciertos días con todos sus ministros para solucionar los problemas de Ucayali, y de manera inmediata levatamos el paro. Pero con un acta de compromiso clara y contundente que favorezca al pueblo y a la región", señaló.

Hizo referencia al deceso de ucayalino

Además, señaló que las manifestaciones han alcanzado otro nivel tras el fallecimiento de una persona que no pudo recibir atención médica oportuna, debido a que la ambulancia que lo trasladaba no logró atravesar el bloqueo de las carreteras entre Ucayali y Pucallpa.

Primer fallecido en paro de transportistas tras bloqueo que impidió traslado de ambulancia

Por su parte, señaló que no han tenido acceso al diálogo con las autoridades y que se sienten relegados. Asimismo, recalcó que un encuentro presencial con acuerdos concretos será la única vía para suspender las protestas.

"No hemos recibido ni una llamada, parece que la región no existe, esa es la indignación. Solo queremos que venga, son 55 minutos de Lima a Pucallpa, que firmemos un acta con acuerdos claros, y nosotros levantamos la huelga", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, Eler Romayna, representante del Frente de Defensa de Ucayali, pidió a la presidenta Keiko Fujimori trasladarse a la región y firmar un acta de compromiso que permita encontrar una salida a la problemática ocasionada por el incremento del precio de los combustibles.