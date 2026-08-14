¿Confirman FERIADO largo a nivel nacional por el 'Día de Santa Rosa de Lima'? Esto se sabe

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Muchas personas ya empiezan a revisar el calendario para conocer los próximos feriados en Perú 2026, especialmente aquellos que pueden convertirse en fines de semana largos. En ese marco, conoce si habrá un feriado largo en el marco del 'Día de Santa Rosa de Lima' en agosto.

¿Habrá feriado largo por Santa Rosa de Lima?

Tras el descanso que tuvieron los trabajadores del sector público y privado por la 'Batalla de Junín', ahora los peruanos se mantienen en la expectativa sobre cuál será la otra fecha en que podrán descansar y alejarse de la rutina laboral.

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente en Perú, el próximo feriado nacional será el 30 de agosto por el 'Día de Santa Rosa de Lima', patrona de América, Indias y Filipinas, por el cual muchos devotos aprovechan la ocasión para asistir al Pozo de los Deseos en el Santuario de Lima a dejar sus cartas, mientras que en algunas partes de la capital la imagen sale en procesión.

Debido a que ese día cae domingo este año del 2026, la incertidumbre es si habrá un "feriado largo" con el objetivo de que el descanso se prolongue al lunes 31 de agosto. De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, se precisa que no habrá feriado largo a nivel nacional.

Esto significa que, salvo que exista una disposición específica o un acuerdo laboral particular, el lunes posterior será una jornada habitual.

28 de agosto será día no laborable solo en Tacna

Sin embargo, sí debes tener en cuenta que sí se crea un feriado largo pero en una sola región del Perú: Tacna. ¿El motivo? La Ley 23849, promulgada en mayo de 1984, hace 42 años, declara el 28 de agosto como 'día no laborable' por la conmemoración de la reincorporación de la 'Ciudad Heroica' al Perú. Al caer un día viernes, esta fecha permitirá descansar a los trabajadores públicos en esa región.

El 'Día de Santa Rosa' no genera un feriado largo a nivel nacional.

Feriados nacionales que quedan en 2026

En caso no trabajes en Tacna y, por ende, no podrás aprovechar el día no laborable el 28 de agosto, no te preocupes, ya que de acuerdo al calendario oficial del Perú habrá más feriados nacionales este 2026, entre ellos:

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En conclusión, el domingo 30 de agosto sí será feriado para trabajadores del sector público y privado por el 'Día de Santa Rosa de Lima', pero no habrá un feriado largo nacional por esta celebración en 2026.