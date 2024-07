¿Mañana es feriado? Descubre AQUÍ si este martes 30 de julio es 'día no laborable' en Perú

29/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante estos días, los peruanos celebran las Fiestas Patrias por todo lo alto, debido a que, por ley, el 28 y 29 de julio son días feriados. Pero además de ello, el Gobierno anunció que las entidades públicas gozarían de un "feriado largo", que iniciaba desde el viernes 26.

Sin embargo, pareciera que el fin de semana ha quedado 'corto', por lo que muchos se preguntan si, en este descanso prolongado por la celebración del Perú, se contempla también al martes 30 de julio. ¿Será posible?

¿Mañana 30 de julio es feriado?

Como todos los años, el 28 y 29 de julio son días que conmemoran las festividades por la Independencia del Perú y el Día de las Fuerzas Armadas, respectivamente. Ante ello, las leyes peruanas establecen que ambas fechas son feriados nacionales. Sin embargo, ha surgido la interrogante sobre una posible extensión del feriado largo hasta el martes 30 de julio.

Según información oficial compartida por el diario El Peruano, por Decretos Supremos, los días 26 y 27 de julio fueron declarados días no laborales, aplicándose únicamente en el sector estatal. Con respecto al 30 de julio, no se ha emitido ninguna resolución que haya sido publicada en el diario oficial, por lo que mañana martes no es considerado ni feriado nacional ni día no laborable.

¿Quiénes son beneficiados por los feriados en Perú?

El Gobierno señala que los feriados nacionales se aplican a todos los trabajadores peruanos, tanto del sector público como del privado, lo que significa que cuentan con un día no laborable pagado. En tal sentido, la mayoría de personas tienen la oportunidad de descansar o realizar actividades en su día libre. Sin embargo, en el caso de empresas privadas, dependerá de sus políticas si sus trabajadores acceden o no a este descanso.

Pero lejos de ser un perjuicio, quienes laboren en día feriado deben contar con un derecho único respecto a su remuneración. De forma que, existen 2 alternativas a seguir: el empleador podría otorgar un día de descanso en otra fecha que sustituya al feriado o recibir un pago adicional.

En caso de que se aplique lo segundo, la remuneración por día feriado trabajado debería ser el triple. De forma que, si un trabajador gana 1500 soles, el día feriado debería ganar 150: 50 por día feriado, 50 por día laborado y 50 por sobretasa.

De esta manera, mañana martes 30 de julio, según información oficial, no ha sido declarado ni feriado nacional ni día no laborable en el Perú.