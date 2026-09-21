"Abramos el corazón": presentan logo y lema oficial de la visita apostólica del papa León XIV al Perú

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita apostólica del papa León XIV al Perú ya cuenta con una identidad oficial. La Santa Sede presentó el logo y el lema que acompañarán el viaje del pontífice, previsto del 11 al 17 de noviembre de 2026, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El lema elegido es "Abramos el corazón", una frase que resume la invitación planteada para este encuentro entre el Santo Padre y los fieles peruanos. De acuerdo con la explicación difundida por el Vaticano, la expresión plantea abrirse a Dios, a los demás y al futuro.

La identidad gráfica busca reunir distintos elementos vinculados con la Iglesia y con la historia religiosa del Perú. En el centro aparece León XIV, acompañado por representaciones de santos estrechamente relacionados con la tradición católica peruana.

"Abramos el corazón": el mensaje detrás del lema

El lema pretende expresar tres dimensiones de la visita. Según la explicación de la Santa Sede, se invita a abrir el corazón a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir la fraternidad y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio, construir la unidad y fomentar la paz.

De esta manera, el mensaje no se limita al encuentro del pontífice con la comunidad católica, sino que incorpora llamados vinculados con la fraternidad, la unidad y la paz.

"Ese eslogan recoge muy bien esta frase, abramos el corazón, abramos para escuchar todo el mensaje profundo que nos tiene que dar el Santo Padre con respecto a diversos temas que hoy preocupan a cada realidad, en este caso el Perú, como la inseguridad, como la violencia, todo el tema de cuidar la niñez, la infancia, el trabajo, la humanidad humana", Indicó para Exitosa, Kurt Mendoza, periodista especializado en temas de la Iglesia.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Se presentó oficialmente el logo y eslogan que acompañarán la visita apostólica del papa León XIV al Perú. La identidad oficial de esta esperada visita busca representar el encuentro del Santo Padre con los fieles peruanos y el mensaje que marcará su... pic.twitter.com/1HhmtkjHsc — Exitosa Noticias (@exitosape) September 21, 2026

Un logo que reúne al Perú y a sus santos

El elemento principal del logotipo es un corazón, que enmarca toda la composición y representa la apertura propuesta por el lema. Dentro de este símbolo aparece el mapa del Perú, utilizado como representación de la nación en su diversidad cultural, humana y espiritual.

Otro de los elementos es una paloma que representa al Espíritu Santo. Según la explicación oficial, esta figura recuerda la presencia de Dios que guía a la Iglesia y se vincula con la reconciliación y la esperanza.

En el centro se ubica León XIV y, alrededor suyo, aparecen Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, San Francisco Solano y San Juan Macías, figuras representativas de la tradición religiosa peruana.

Con el lema "Abramos el corazón" y una identidad visual que incorpora símbolos del Perú y de su tradición católica, la visita de León XIV busca presentar desde ahora el mensaje que acompañará su encuentro con los fieles. El viaje se desarrollará del 11 al 17 de noviembre, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.