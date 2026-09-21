CONFIRMADO: papa León XIV celebrará misa con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Monumental "U"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Vaticano anunció este lunes 21 de septiembre el itinerario oficial del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. El pontífice recorrerá Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali entre el 11 y el 16 de noviembre, con una agenda que contempla actividades religiosas, institucionales y sociales.

Entre las actividades programadas en la capital destaca una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes, en la que los participantes compartirán un espacio de oración, reflexión y convivencia espiritual.

El Monumental recibirá a León

El encuentro se desarrollará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes el próximo jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m., de acuerdo con el cronograma oficial difundido por el Vaticano.

¿Cuándo fue el último encuentro con los jóvenes del país?

Si bien la última visita de un Santo Padre al Perú fue la del papa Francisco, en enero de 2018, el antecedente más reciente de un gran encuentro oficial de un pontífice con jóvenes en nuestro país se remonta a San Juan Pablo II, el 2 de febrero de 1985.

El papa Francisco en la Plaza Mayor de Lima en enero del 2018

En aquella histórica jornada, el pontífice se reunió con cientos de miles de jóvenes en el Hipódromo de Monterrico, en Lima, donde dejó un recordado mensaje de paz y esperanza, en medio de una época marcada por una profunda crisis social y política en el país, donde asistieron más de un millón de personas.

Juan Pablo II en el Hipódromo de Monterrico en 1985

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