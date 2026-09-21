Un muerto y dos heridos en accidente de tránsito en SJM: presunto responsable se dio a la fuga

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/09/2026
En San Juan de Miraflores, una persona falleció y otras dos resultaron heridas luego de que el vehículo de placa F3V-393 impactara violentamente contra el auto de placa AFB-656. El hecho sucedió a tempranas horas del lunes 21 de septiembre.
Víctima murió y dos ocupantes resultaron heridos
Por producto del fuerte choque, Jean Pierre César Saavedra Galarza salió expulsado del vehículo y murió en el lugar. Los otros dos ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención de emergencia. Las autoridades investigan las causas y circunstancias del accidente.
Policía busca al conductor que fugó
Según señalan las autoridades, el chofer de la unidad F3V-393 después del choque, terminado dándose a la fuga. La Policía se encarga realizando las investigaciones correspondientes y solcitarán la cámara de seguridad que resguarda la zona para poder ubicar al responsable.
Presunto responsable habría huido tras accidente
Transeúntes indicaron que el presunto responsable, al percatarse de lo ocurrido y de la gran cantidad de personas que rodeaban la escena, habría optado por retirarse del lugar caminando, aparentemente para evitar levantar sospechas.
Personal médico llegó al lugar para auxiliar a los acompañantes de Jean Pierre César Saavedra Galarza, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud para recibir atención. Asimismo, el vehículo del fallecido fue retirado de la avenida San Juan para facilitar la fluidez del tránsito.
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