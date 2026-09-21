Un muerto y dos heridos en accidente de tránsito en SJM: presunto responsable se dio a la fuga

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Miraflores, una persona falleció y otras dos resultaron heridas luego de que el vehículo de placa F3V-393 impactara violentamente contra el auto de placa AFB-656. El hecho sucedió a tempranas horas del lunes 21 de septiembre.

Víctima murió y dos ocupantes resultaron heridos

Por producto del fuerte choque, Jean Pierre César Saavedra Galarza salió expulsado del vehículo y murió en el lugar. Los otros dos ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención de emergencia. Las autoridades investigan las causas y circunstancias del accidente.

Policía busca al conductor que fugó

Según señalan las autoridades, el chofer de la unidad F3V-393 después del choque, terminado dándose a la fuga. La Policía se encarga realizando las investigaciones correspondientes y solcitarán la cámara de seguridad que resguarda la zona para poder ubicar al responsable.

Auto del presunto culpable (izquierda) - auto de la víctima mortal (derecha)

Presunto responsable habría huido tras accidente

Transeúntes indicaron que el presunto responsable, al percatarse de lo ocurrido y de la gran cantidad de personas que rodeaban la escena, habría optado por retirarse del lugar caminando, aparentemente para evitar levantar sospechas.

Personal médico llegó al lugar para auxiliar a los acompañantes de Jean Pierre César Saavedra Galarza, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud para recibir atención. Asimismo, el vehículo del fallecido fue retirado de la avenida San Juan para facilitar la fluidez del tránsito.

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