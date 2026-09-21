ERM 2026: estas son las duplas, ternas y bloques del debate de hoy, 21 de septiembre, por la Alcaldía de Lima

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/09/2026
El debate electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comienza este lunes 21 de septiembre con la participación de los primeros 13 candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La segunda jornada se desarrollará el martes 22 de septiembre y contará con los otros 13 postulantes.
Las actividades se realizarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja. De acuerdo con la organización establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cada jornada estará dividida en cuatro bloques, con espacios destinados a la presentación de propuestas, interacción entre candidatos, preguntas de la ciudadanía y mensajes finales.
¿Cómo será el debate por la Alcaldía de Lima?
El formato contempla cuatro bloques durante cada jornada. En el primero, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima.
El segundo bloque estará dedicado a la interacción entre los postulantes. Cada participante contará con tres minutos para contrastar las propuestas de su plan de gobierno mediante preguntas y réplicas con los candidatos que le correspondan según el sorteo.
En el tercer bloque se abordarán preguntas formuladas por la ciudadanía. El JNE informó que recibió 4,921 preguntas mediante la campaña "Pregúntale a tu candidat@". De ese conjunto serán seleccionadas dos preguntas para ser planteadas durante el debate.
Este bloque estará dividido en los segmentos 3A y 3B, este último denominado "Sin rodeos". Los candidatos intervendrán agrupados en duplas y ternas, según el sorteo realizado previamente. Finalmente, en el cuarto bloque cada postulante tendrá un minuto y medio para brindar su mensaje final.
Debate del lunes 21 de septiembre: candidatos, duplas y ternas
Durante la primera jornada participarán los siguientes candidatos, en este orden:
- Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero
- Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli
- Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca
- Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés
- Frepap: Segundo Valdez Zavala
- Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro
- Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez
- Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez
- Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar
- Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino
- Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué
- Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera
- Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro
Duplas y ternas del bloque 2:
- Partido Patriótico del Perú vs. Podemos Perú
- Alianza para el Progreso vs. Partido Político Pueblo Consciente
- Tierra Verde vs. Somos Perú
- Partido Morado vs. Obras
- Frepap vs. Ahora Nación
- Juntos por el Perú vs. Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú
Duplas y ternas del bloque 3A, destinado a la pregunta ciudadana:
- Frepap vs. Podemos Perú
- Alianza para el Progreso vs. Partido Patriótico del Perú
- Somos Perú vs. Ahora Nación
- Obras vs. Juntos por el Perú
- Partido Político Pueblo Consciente vs. Tierra Verde
- Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú vs. Partido Morado
Duplas y ternas del bloque 3B, "Sin rodeos":
- Alianza para el Progreso vs. Partido Morado
- Frepap vs. Ahora Nación
- Obras vs. Somos Perú
- Partido Demócrata Verde vs. Podemos Perú
- Partido Patriótico del Perú vs. Tierra Verde
- Partido Político Pueblo Consciente vs. Batalla Perú vs. Juntos por el Perú
Mensaje final del 21 de septiembre:
- Partido Patriótico del Perú
- Podemos Perú
- Frepap
- Obras
- Alianza para el Progreso
- Batalla Perú
- Partido Morado
- Partido Demócrata Verde
- Juntos por el Perú
- Tierra Verde
- Ahora Nación
- Somos Perú
- Partido Político Pueblo Consciente
Las organizaciones políticas acordaron que los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna sean los encargados de moderar las dos jornadas del debate electoral.
Con este formato, los 26 postulantes tendrán espacios para presentar sus propuestas, responder interrogantes de la ciudadanía y contrastar sus planteamientos con otros candidatos. Las jornadas del 21 y 22 de septiembre permitirán conocer cómo se desarrollará la discusión entre los postulantes antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.