ERM 2026: estas son las duplas, ternas y bloques del debate de hoy, 21 de septiembre, por la Alcaldía de Lima

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El debate electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comienza este lunes 21 de septiembre con la participación de los primeros 13 candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La segunda jornada se desarrollará el martes 22 de septiembre y contará con los otros 13 postulantes.

Las actividades se realizarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja. De acuerdo con la organización establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cada jornada estará dividida en cuatro bloques, con espacios destinados a la presentación de propuestas, interacción entre candidatos, preguntas de la ciudadanía y mensajes finales.

¿Cómo será el debate por la Alcaldía de Lima?

El formato contempla cuatro bloques durante cada jornada. En el primero, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima.

El segundo bloque estará dedicado a la interacción entre los postulantes. Cada participante contará con tres minutos para contrastar las propuestas de su plan de gobierno mediante preguntas y réplicas con los candidatos que le correspondan según el sorteo.

En el tercer bloque se abordarán preguntas formuladas por la ciudadanía. El JNE informó que recibió 4,921 preguntas mediante la campaña "Pregúntale a tu candidat@". De ese conjunto serán seleccionadas dos preguntas para ser planteadas durante el debate.

Este bloque estará dividido en los segmentos 3A y 3B, este último denominado "Sin rodeos". Los candidatos intervendrán agrupados en duplas y ternas, según el sorteo realizado previamente. Finalmente, en el cuarto bloque cada postulante tendrá un minuto y medio para brindar su mensaje final.

Debate del lunes 21 de septiembre: candidatos, duplas y ternas

Durante la primera jornada participarán los siguientes candidatos, en este orden:

Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero

Samir Frank Quispe Caballero Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli

Ricardo Belmont Cassinelli Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca

Carlos Bruce Montes de Oca Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés

Victoria Betzabé La Cruz Garcés Frepap: Segundo Valdez Zavala

Segundo Valdez Zavala Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro

Elio Fernando Riera Garro Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez

Sandro Caller Gutiérrez Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez

Flor de María Hurtado Valdez Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar

Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino

Luis Alberto Huette Tolentino Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué

Susel Ana María Paredes Piqué Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera

Daniel Belizario Urresti Elera Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

Duplas y ternas del bloque 2:

Partido Patriótico del Perú vs. Podemos Perú

Alianza para el Progreso vs. Partido Político Pueblo Consciente

Tierra Verde vs. Somos Perú

Partido Morado vs. Obras

Frepap vs. Ahora Nación

Juntos por el Perú vs. Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú

Duplas y ternas del bloque 3A, destinado a la pregunta ciudadana:

Frepap vs. Podemos Perú

Alianza para el Progreso vs. Partido Patriótico del Perú

Somos Perú vs. Ahora Nación

Obras vs. Juntos por el Perú

Partido Político Pueblo Consciente vs. Tierra Verde

Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú vs. Partido Morado

Duplas y ternas del bloque 3B, "Sin rodeos":

Alianza para el Progreso vs. Partido Morado

Frepap vs. Ahora Nación

Obras vs. Somos Perú

Partido Demócrata Verde vs. Podemos Perú

Partido Patriótico del Perú vs. Tierra Verde

Partido Político Pueblo Consciente vs. Batalla Perú vs. Juntos por el Perú

Mensaje final del 21 de septiembre:

Partido Patriótico del Perú

Podemos Perú

Frepap

Obras

Alianza para el Progreso

Batalla Perú

Partido Morado

Partido Demócrata Verde

Juntos por el Perú

Tierra Verde

Ahora Nación

Somos Perú

Partido Político Pueblo Consciente

Las organizaciones políticas acordaron que los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna sean los encargados de moderar las dos jornadas del debate electoral.

Con este formato, los 26 postulantes tendrán espacios para presentar sus propuestas, responder interrogantes de la ciudadanía y contrastar sus planteamientos con otros candidatos. Las jornadas del 21 y 22 de septiembre permitirán conocer cómo se desarrollará la discusión entre los postulantes antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.