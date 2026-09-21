Internos del penal de Puno confeccionan más de 700 trajes: así lucen los vestuarios para La Candelaria

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Candelaria ya empieza a tomar forma entre telas, bordados y mucho trabajo. Un grupo de internos del penal de Puno lleva cuatro meses confeccionando más de 700 trajes para esta importante festividad, poniendo a prueba su creatividad y habilidades en el taller de confecciones.

Internos confeccionan trajes para La Candelaria

Nada menos que 40 internos del Establecimiento Penitenciario de Puno le están metiendo harto punche armando más de 700 trajes de luces para la Festividad de la Virgen de la Candelaria.

El trabajo comenzó hace cuatro meses en el taller de confecciones del penal. Desde entonces, los internos vienen poniendo manos a la obra para elaborar los vestuarios que serán utilizados en diferentes danzas tradicionales de la región, entre ellas la morenada, diablada, caporales, kullahuada y galas.

Y aquí viene el detalle que llama la atención: los trajes no son simples prendas, pues cada uno cuenta con diseños exclusivos y acabados trabajados con especial cuidado. Para su elaboración, los internos aplican conocimientos de confección, bordado, diseño y creatividad.

Los vestuarios son preparados para entidades públicas y privadas, además de diversos conjuntos folclóricos de Puno. Entre los principales destinatarios figuran el Ejército del Perú, la Policía Nacional del Perú y agrupaciones como Bellavista, Laykakota y Orkapata.

Internos generan ingresos con sus trabajos

La producción de estos trajes es posible gracias a cuatro convenios vigentes con empresas privadas e internos emprendedores. Estos acuerdos permiten generar oportunidades laborales dentro del establecimiento penitenciario y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades de quienes participan en el taller.

La idea va mucho más allá de coser los trajes para esta tremenda festividad. Con esta iniciativa, los reclusos pulen su talento y ganan nuevas habilidades que, a futuro, podrían servirles para generar ingresos, apoyar a los suyos y prepararse para su reincorporación a la sociedad.

Nelson Espinoza Soriano, jefe de la Subdirección de Tratamiento de la Oficina Regional Altiplano Puno, destacó precisamente la importancia del trabajo dentro del proceso de resocialización.

"A través de los convenios con empresas privadas, el Inpe apoya a los internos para que desarrollen actividades productivas y emprendan un negocio que les permita generar sus propios ingresos y ayudar a sus familias", puntualizó.

Esta iniciativa forma parte de la política Cárceles Productivas, impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Actualmente, 29 763 internos trabajan a nivel nacional en distintas actividades productivas como parte de esta estrategia.

Así, los más de 700 trajes para La Candelaria confeccionados por los internos del penal de Puno son resultado de meses de trabajo, capacitación y creatividad. Los vestuarios permiten mostrar sus habilidades y contribuir a su resocialización.