Cronograma de PAGOS de SUELDOS al sector público vía Banco de la Nación: ¿quiénes cobran el 21 y 22 de septiembre?

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué trabajadores del sector público del país cobrarán este lunes 21 y martes 22, sus sueldos a través del Banco de la Nación, de acuerdo con el cronograma de pagos correspondientes al mes de septiembre del 2026.

Pago de sueldos el 21 y 22 de septiembre: ¿quiénes cobran?

Mientras que los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) reciben buenas noticias, ya que se publicó el reglamento operativo que establece cómo se realizará el trámite para que puedan trasladarse del sistema público al privado y viceversa, los trabajadores del sector público no se quedan atrás.

Pues bien, de acuerdo al cronograma oficial admitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sigue en curso el pago de sueldos para los trabajadores del sector público (entidades del Estado). Según la disposición, el desembolso de sus remuneraciones se efectuarán vía a Banco de la Nación.

Los pagos de sueldos se realizarán de manera escalonada para evitar contratiempos y aglomeraciones. Siguiendo el cronograma, quienes cobrarán su remuneración este lunes 21 y martes 22 de septiembre serán los siguientes trabajadores a nivel nacional.

Trabajadores del sector público cobran vía Banco de la Nación

Lunes 21 de septiembre: Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

(Minsa), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Martes 22 de septiembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.

Pago a domicilio para pensionistas de la ONP

Por otro lado, se informó que la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comenzó el pago de pensiones a domilicio a partir del lunes 14 de septiembre. Asimismo, la entidad precisó que las visitas se realizarán hasta el miércoles 23 de setiembre, de acuerdo con el cronograma establecido y que puedes verificar en el siguiente ENLACE.

Para poder ver tu constancia de pago, puedes ingresar a https://onpvirtual.pe/#/Inicio, dentro de la sección "Cobro pensión", elige la opción "Quiero ver mis constancias de pago", haz clic e ingresa tu tipo y número de documento de identidad y tu clave virtual.

En conclusión, los trabajadores del sector público deben revisar el cronograma de pagos de septiembre para conocer la fecha exacta en la que podrán disponer de sus remuneraciones. Este lunes 21 y martes 22 de septiembre corresponden a nuevas jornadas de pago a través del Banco de la Nación, por lo que se recomienda verificar la programación y tomar las previsiones necesarias.