Marina Gold cuenta que fue víctima de bullying en el colegio Liceo Naval: "Todos tenían actitud de delincuentes"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marina Gold volvió a referirse al colegio Liceo Naval Almirante Guise luego de que se conocieran denuncias por presuntos hechos de violencia entre estudiantes. La modelo y creadora de contenido aseguró que también habría vivido episodios de bullying durante su etapa escolar y recordó que llegó a sentir miedo junto a sus amigas.

Marina Gold sufrió bullying en el Liceo Naval

Las declaraciones de Marina Gold surgieron en medio de la atención generada por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise.

En ese contexto, Marina Gold decidió contar una experiencia que, según su propio testimonio, vivió durante sus años como alumna de la institución.

La influencer aseguró que llegó al colegio en tercero de secundaria y que habría sido víctima de bullying durante los tres años que permaneció allí.

"¡Ese es el peor colegio en el que pude estar! Yo llegué en 3.º de secundaria y todos tenían actitud de delincuentes. Una chica de pelo rojo me hizo bullying durante mis tres años ahí", expresó Marina Gold.

La creadora de contenido también aseguró que habría recibido amenazas e insultos y que presenció otros enfrentamientos entre alumnas. Según relató, esta situación generaba miedo entre ella y sus amigas.

"Me amenazaban con pegarme, me gritaban insultos y pude ver como entre mujeres se agarraban a mechonasos y combasos. Mis amigas y yo teníamos miedo, era como una carcel", agregó.

Marina Gold también cuestionó cómo se manejaba el bullying en el colegio. En su publicación, sostuvo que este tipo de situaciones llevarían años ocurriendo y pidió que no se guarde silencio frente a los casos de violencia escolar.

"El problema es que el colegio permite a diestra y siniestra este bullying que lleva ocurriendo años de años. Justicia para el chico afectado y que nadie se quede callado", manifestó.

Ese es el peor colegio en el que pude estar! Yo llegué en 3ro de secundaria y todos tenían actitud de delincuentes. Una chica de pelo rojo me hizo bullying durante mis 3 años ahí. Me amenazaban con pegarme, me gritaban insultos y pude ver como entre mujeres se agarraban a... — Marina Gold 👩🏼‍🦰 (@MarinaGoldxx) September 19, 2026

Usuarios relacionan su relato con Michelle Onetto

Tras las declaraciones de Marina Gold, algunos usuarios en redes sociales empezaron a preguntarse si la compañera de cabello rojo a la que hace referencia en su testimonio sería Michelle Onetto, conocida como 'Ñengo', exintegrante de Zaca TV.

Sin embargo, hasta el momento, Marina Gold no ha mencionado públicamente a la persona que, según su relato, la habría acosado durante sus años en el colegio.

Así, Marina Gold contó que fue víctima de bullying durante sus años en el colegio Liceo Naval y aseguró que habría enfrentado amenazas e insultos durante su permanencia en la institución.