Premier tras salida de Óscar Arriola como jefe de la PNP: "Hay una norma; si uno quiere remover a un jefe, tienes que pedirle su renuncia"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió a la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la PNP. "Hay una norma; si uno quiere remover a un jefe, tienes que pedirle la renuncia", señaló.

Premier explica la salida de Óscar Arriola como jefe de la PNP

El primer ministro afirmó que el Perú tiene serios problemas estructurales y resaltó que están siendo enfrentados desde el primer día de gestión de la presidenta Keiko Fujimori siendo la seguridad el primer sector que está en agenda.

En ese sentido, remarcó que están encontrando esos puntos que necesitan ser abordados con carácter de urgencia y de forma célere. Tal es el caso de la dimisión de Arriola Delgado como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"El general Arriola finalmente él sale. Desde el día uno la presidenta comenzó a evaluar y había una norma, que tenemos ojo varios casos igual, si uno quiere remover a un jefe de alguna institución, tú tienes que pedirle la renuncia proque si el señor del gobierno anterior se quiere quedar, se amarra, va al Poder Judicial, pide su cautelar y la verdad que han hecho un desorden absoluto en el Congreso", refirió.

Los temas que se vienen evaluando en seguridad

Acerca de los temas que el Poder Ejecutivo viene evaluando en seguridad, el primer ministro Galarreta Velarde señaló que "la gran mayoría de la Policía es gente honesta y que da la vida por los ciudadanos" y específico que además del cambio en la jefatura en la institución se han removido 25 generales.

Y al ser refutado por Nicolás Lúcar si es que dicha decisión podría estar motivada por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que no.

"Nada es gatillado por nada, ni por un tema ni por un escándalo. Nosotros tenemos entendido que el tema de la seguridad es terrible, además de otros problemas estructurales. Para el tema de la seguridad se ha declarado 5 penales en emergencia, no podemos terminar de cambiar a los jefes de cada penal porque tienen que haber llevado un curso en el INPE", explicó.

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