Caso 'China Polo': Ministro del Interior asignó al comandante general de la PNP a que lidere investigaciones en Caraz

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que se registrara el atentado que acabó con la vida de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, el pasado sábado 19 de septiembre, en Caraz, el Ministerio del Interior designó al comandante general de la PNP, Fredy López, para que lidere las investigaciones correspondientes.

Ministro del Interior designa a comandante general de la PNP a que investigue sobre el caso de 'China Polo'

El ministro del Interior, César Astudillo asignó al comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza a que se traslade a Caraz y pueda realizar el seguimiento correspondiente luego que se reportara el atentado en contra de la periodista y candidata el GORE de Áncash, Susy Aponte, más conocida como 'China Polo', mientras realizaba actividades de campaña.

Dicha decisión tomada por el Ministerio del Interior está respaldada por responde al compromiso de realizar una investigación con el más alto nivel de rigor técnico, presencia operativa y articulación permanente con el Ministerio Público.

Asimismo, en la Comisaría PNP de Caraz, el comandante general sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Fiscalía y el equipo de investigadores especializados para evaluar los avances del caso.

#NotaDePrensa | Dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos en Caraz y Lima. La investigación avanza con diligencias criminalísticas, pericias balísticas y coordinación permanente con el Ministerio Público.



🗞️ https://t.co/jJeuAxmdWW pic.twitter.com/YEw3kUXitb — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 21, 2026

Dos detenidos en Caraz son investigados

Tras realizar las primeras averiguaciones sobre el caso, la policía capturó a dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. En ese sentido, ambos detenidos permanecen en una investigación, hasta que se aclaren los hechos que terminaron con la vida de la periodista y figura política.

L.I.O.D. (30), intervenido en flagrancia en Caraz el 19 de septiembre, señalado como presunto autor material de los hechos.

R.J.T.A. (29), detenido durante la madrugada del 20 de septiembre en Lima y posteriormente trasladado bajo custodia policial a Caraz, donde su presunta vinculación con el caso continúa siendo materia de investigación.

Arma incautada tras el atentado

De acuerdo con los registros policiales, el arma incautada es una pistola Glock calibre 9 × 19 mm, serie BTVG236, que figura con denuncia por hurto presentada en la Comisaría PNP Villa El Salvador el pasado 15 de noviembre de 2023.

Según estos resultados, dicha información será tomada en cuenta en las pericias de la investigación respetando estrictamente la cadena de custodia y los procedimientos legales.

Finalmente, la asignación realizada por el ministro del Interior hacía el comandante general de la PNP, se da en un contexto de reforzar las investigaciones por el atentado ocurrido en Caraz que terminó con la vida de la 'China Polo'.