Minedu separa a más de 2 mil docentes y administrativos vinculados a casos de violencia sexual, terrorismo y narcotráfico

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Importante anuncio. El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, en lo que va de los primeros ocho meses del 2025, se separó del sistema educativo a 2 137 docentes y administrativos con sentencias o procesos judiciales abiertos por violencia sexual, terrorismo, narcotráfico, homicidio y otros delitos graves.

Desde de la institución que encabeza Morgan Quero destacan que estas diligencias son para salvaguardar la integridad de los estudiantes y la comunidad educativa de todos los colegios a nivel nacional.

Escuelas seguras para nuestros estudiantes ✅ 📷 Separamos del sistema educativo a 2137 docentes y administrativos con sentencias o procesos judiciales por delitos graves. Además, se bloqueó a 2389 docentes para evitar su contratación en colegios. Reafirmamos el compromiso del... pic.twitter.com/ID5niISWk8 — Ministerio de Educación (@MineduPeru) September 9, 2025

Más de 2 000 no serán contratados por faltas graves

Otra de las medidas ejecutadas por el sector educación fue bloquear a 2 389 docentes, quienes presentaban procesos administrativos disciplinarios abiertos por faltas graves en las aulas. De esta manera, se evita su contratación en otras instituciones educativas.

Cabe señalar que, el Minedu realiza estas acciones de seguimiento y control de forma complementaria con los Gobiernos regionales, a través de sus Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en el ámbito nacional.

Por ejemplo, en Amazonas, Provincia de Condorcanqui, el ministerio reforzó su apoyo en la UGEL distrital con personal de asistencia legal, a fin de acompañar a la comunidad educativa en el seguimiento y monitoreo, para que las denuncias que se realicen logren ser derivadas al Ministerio Público y, respectivamente, al Poder Judicial, como parte de la continuidad del proceso legal.

Acciones concretas en Condorcanqui

Al cierre de agosto de 2025, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Condorcanqui registró 648 denuncias acumuladas por hechos de hostigamiento y/o violencia sexual. De este total, 524 casos concluyeron en la vía administrativa, incluyendo procesos prescritos, sancionados, entre otros, mientras que 124 continúan en trámite de investigación.

De los casos en investigación, 103 están en etapa preliminar y 21 ya cuentan con un proceso administrativo disciplinario abierto, aplicándose en ambos casos la medida de separación preventiva del docente involucrado. Asimismo, se registraron 34 denuncias, también en investigación preliminar y con destitución inmediata de los denunciados.

Como parte de su plan integral de protección que impulsa el Gobierno, el Minedu conformó 79 redes de protección comunal, las cuales hoy, acompañan a más de 18 000 estudiantes en residencias estudiantiles.

Vale mencionar que, estas redes están integradas por padres de familia, apus, docentes y autoridades locales (juez de paz, párroco, alcalde del centro poblado, personal del centro de salud, subprefecto, teniente gobernador, rondas campesinas, juzgado de paz no letrado, seguridad ciudadana y Policía Nacional del Perú, quienes trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad y el acompañamiento permanente de los escolares de Amazonas, Loreto, Cajamarca, Cusco, San Martín, Ucayali, Junín y Madre de Dios.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa con la separación de malos docentes involucrados en diversos delitos o sentencias por poner en peligro a los estudiantes.