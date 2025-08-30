Ministro de Educación asegura que extorsión a colegios ha disminuido: "Teníamos 170 con esa alerta, hoy tenemos menos de 50"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre los casos de extorsiones por parte de bandas criminales hacia colegios privados y públicos. Sobre ello, aseguró que estos casos han presentado una notable disminución, específicamente, en cono norte. Además, brindó cifras ante denuncias de directores y docentes.

Disminución de casos de extorsión en colegios

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) también se refirió al caso del colegio Rayitos de Sol, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL), en donde extorsionadores exigen el pago de S/ 18 mil para no atentar contra alumnos y profesores.

"Teníamos en un momento dado, 170 instituciones educativas con esa alerta, hoy tenemos menos de 50, se ha logrado disminuir notablemente el número de extorsiones en el cono norte, por ejemplo, en lo que corresponde a los colegios privados y algunos públicos", dijo durante su visita a una institución educativa en Cercado de Lima.

De tal modo, Quero indicó que si bien tenían un reporte de 170 centros educativos que se encontraban siendo extorsionados, actualmente solo se tendrían 50 colegios, entre privados y algunos públicos. Esto, significaría una reducción ante dichos delitos; sin embargo, evitó mencionar la situación de colegios en otras regiones del Perú.

Sobre colegio extorsionado en SJL

Sobre el colegio Rayitos de Sol de la Ugel 05, en SJL, el cual tuvo que suspender sus clases presenciales por las amenazas por parte de extorsionadores, el titular del Minedu indicó que desde el Gobierno, ya se han tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de escolares y docentes.

Según precisó Quero, desde el Ministerio de Educación se les puede dar el apoyo correspondiente para que los directores de la institución educativa empleen la virtualidad de las clases por un "tiempo corto muy corto" para que en ese plazo, se atienda la situación y los escolares puedan retornar a la presencialidad lo más antes posible.

Visitó colegio en Barrios Altos

Cabe mencionar que, el ministro llegó, el último viernes 29 de agosto, a la Institución Educativa 022 República de Guatemala, en Barrios Altos, a la que el Minedu destinó 127 000 soles para su mantenimiento integral.

"En el Cercado de Lima se realizaron trabajos de mantenimiento en 5 instituciones educativas, con una inversión superior a 459 000 soles, mientras que en otros distritos se realizaron más intervenciones, como Villa María del Triunfo (16), Villa El Salvador (16), Comas (12), Carabayllo (10) y San Juan de Lurigancho (10)", especificaron.

De esta manera, el ministro de Educación, Morgan Quero, informó que existe una notable disminución de casos de extorsiones en los colegios, especialmente, de cono norte. Además, precisó que se toman acciones ante el caso del colegio Rayitos de Sol, en SJL