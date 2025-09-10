Pensión 65 instalará más de 240 puntos de pago en 15 departamentos para entregar subvención de S/350

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) instalará 243 puntos de pago para el programa Pensión 65. La medida realizará a través de una nueva campaña de Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

Pensión 65 con nuevos puntos de pago

La instalación de los "carritos y avioncitos pagadores", se realizará en 15 departamentos del país, con el objetivo de entregar la subvención de S/350 a los usuarios que viven en las zonas más lejanas.

Gracias a esta modalidad de cobro, alrededor de 60 mil adultos mayores tendrán el soporte económico, que este 2025 se incrementó de S/250 a S/350, sin la necesidad de que se trasladen a otros distritos. De esta manera, ahorran el costo de los pasajes y, sobretodo, tiempo, que ahora destinarán junto a sus hijos, nietos o bisnietos.

La campaña de ETV inicia este jueves 11 de setiembre, en 15 centros poblados de 10 departamentos. El primer punto se instalará en Ccatca, provincia de Quispicanchi, en Cusco, donde más de 900 adultos mayores recibirán su subvención bimestral.

¿Cuáles son los puntos de pago?

Los departamentos con mayor cantidad de usuarios que cobrarán bajo esta modalidad son: Puno con 17 629, Apurímac con 10 662, Cusco con 6173, Cajamarca con 5707 y Huánuco con 3582.

La lista continúa con Piura con 3375, La Libertad con 3278, Arequipa con 2629, Loreto con 2526, Ayacucho con 1416, Amazonas con 1400, Lambayeque con 904, Áncash con 322, Lima con 253 y Junín con 127.

El despliegue de los carritos y avioncitos pagadores se llevará a cabo hasta el 22 de octubre. Las ETV cerrarán la campaña en el distrito de Capazo, provincia de El Collao, en Puno. Para conocer todos los puntos de pago y sus respectivas fechas, ingresar en el siguiente enlace: https://acortar.link/wOyZvf.

Adulto mayor cobrando en nuevo puesto de pago

Cabe señalar que desde el bimestre de mayo-junio del presente año, los usuarios reciben S/100 adicionales, un incremento que fue aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Años Fiscal 2025. Además, para los adultos mayores que reciben el pago a domicilio, se amplió la medida hacia aquellos que superen los 100 años, específicamente para 130 beneficiados.

De esta manera, Pensión 65 instalará nuevo puestos de pago en hasta 15 departamentos para facilitar el cobro por parte de los adultos mayores.