Hallan sin vida en San Juan de Miraflores a joven obrero reportado como desaparecido

10/09/2025 / Exitosa Noticias

Un terrible hallazgo en San Juan de Miraflores terminó respondiendo las preguntas de una familia que se cuestionaba sobre el paradero de uno de sus parientes, quien había sido reportado como desaparecido.

Macabro hallazgo

Se trata de César Zapaile Huamán, de 29 años, cuyos restos fueron hallados la mañana del último martes 9 de septiembre, en un descampado cercano al Parque Zonal, en la calle Las Torres, en San Juan de Miraflores. El cuerpo de la víctima fue encontrada en pésimas condiciones, lo que conmocionó a los vecinos de la comunidad y movilizó al personal del serenazgo así como a efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Según versiones recabadas por la PNP, los conductores de la zona notaron algo inusual junto a la vía, exactamente en un montículo de aparente basura. Poco después se verificó que en una maleta se encontraban partes del fallecido, mientras que en un bolsa habían otras extremidades. Junto a los restos se hallaron pertenencias de un persona que estaría cerca a los 30 años, según la evaluación policial.

Los agentes policiales acordonaron la zona y recopilaron indicios en el lugar, en donde también llegó el personal de criminalística. Posteriormente, luego de 4 horas de trabajos, se trasladó el cadáver hasta la Morgue Central de Lima, en donde se logró identificar a la víctima.

Familia recibió comunicación sospechosa

Exitosa logró comunicarse con la familia de la víctima, quienes contaron que Zapaile desapareció el sábado 6 de septiembre tras avisar que iría a una fiesta, pero para el domingo no volvió.

En horas de la madrugada del 7 de septiembre, el hermano del fallecido recibe un mensaje de alguien que manifiesta ser parte del 'Tren de Aragua' y en nombre de la víctima exige que se envíen fotos de una tarjeta de crédito.

Este hecho inició el martirio de la familia, pues desde entonces no lograron contactarse con César Zapaile, pues su celular sonaba como apagado. De esta manera transcurrieron tres días, hasta que el último martes fueron informados del hallazgo en San Juan de Miraflores, se apersonaron hasta el lugar, para horas más tarde confirmar la terrible noticia de que era su familiar.

Es así como un joven que había sido reportado como desaparecido días atrás, fue hallado sin vida en San Juan de Miraflores.