Corte de agua este sábado, 6 de septiembre: Descubre AQUÍ los horarios y distritos afectados

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, usuarios! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la suspensión temporal del suministro de agua potable este sábado, 6 de septiembre, en distintos distritos de Lima, que podría superar las nueve horas sin el servicio.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima

La empresa estatal exhortó a la ciudadanía a estar atentos y alertas con el corte temporal del servicio de agua que realizará este sábado. Aconseja tomar medidas preventivas como almacenar agua en recipientes para no perjudicar a sus hogares, precisamente en las zonas en específico, que te detallamos a continuación.

Asimismo, reitera que la interrupción se dará por trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave y la limpieza de reservorios para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos. Para más información, brinda el Aquafono (01) 317-8000, con solo tu número de suministro.

Interrupción del servicio en El Agustino

Áreas afectadas: Coop. Universal I-II-III, Coop. 5 de Agosto, Coop. Los Molles, Coop. Los Chancas I, Urb. Los Robles, Junta de Compradores San Antonio, A.H. Los Jardines, Urb. Los Ficus I-II, A.H. Santa Anita, Urb. La Achirana I-II, Santa Rosa de Quives, PJ. Perales, Coop. Manuel Correa, Conjunto Residencial Recrea, Ind. Fundo Puente, Coop. Virgen de las Nieves, A.H. Los Eucaliptus.

Coop. Universal I-II-III, Coop. 5 de Agosto, Coop. Los Molles, Coop. Los Chancas I, Urb. Los Robles, Junta de Compradores San Antonio, A.H. Los Jardines, Urb. Los Ficus I-II, A.H. Santa Anita, Urb. La Achirana I-II, Santa Rosa de Quives, PJ. Perales, Coop. Manuel Correa, Conjunto Residencial Recrea, Ind. Fundo Puente, Coop. Virgen de las Nieves, A.H. Los Eucaliptus. Horario de corte: 1:00 p.m. a 11:55 p.m.

1:00 p.m. a 11:55 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 170.

Otras zonas afectadas de este distrito son: Urb. La Atarjea, A.H. Las Lomas de Nocheto, A.H. Hijos de Perales, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Malvinas, A.H. Nocheto, A.H. 8 de Febrero, Pj. Virgen del Carmen, Pj. Señor de los Milagros, Pj. Villa Hermosa, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue, Serenazgo Sede Principal, Atarjea, Redes Primaria Macromedición Tekno, A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes.

Corte de agua en La Molina

Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Áreas afectadas: Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla.

Recomendaciones ante el corte programado

Para ayudar a los vecinos a sobrellevar la interrupción del servicio, Sedapal ha compartido algunas recomendaciones clave y prácticas que se deben tener en cuenta:

Almacena agua con anticipación : Junta suficiente agua potable en recipientes limpios antes del corte para cubrir tus necesidades básicas.

: Junta suficiente agua potable en recipientes limpios antes del corte para cubrir tus necesidades básicas. Haz un uso responsable del agua : Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal.

: Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal. Verifica tus sistemas de almacenamiento : Asegúrate de que tu cisterna o tanque estén en buen estado y con capacidad suficiente.

: Asegúrate de que tu cisterna o tanque estén en buen estado y con capacidad suficiente. Evita desperdiciar el agua : Suspende tareas como lavar el auto, regar jardines o limpiar exteriores.

: Suspende tareas como lavar el auto, regar jardines o limpiar exteriores. No consumas agua sin tratar: Solo utiliza agua almacenada que sea segura y haya pasado por un proceso adecuado de tratamiento.

De esta manera, se reveló que Sedapal tiene cortes programados del servicio de agua potable en al menos dos distritos de Lima Metropolitana. La empresa estatal recomienda a los vecinos tomar las precauciones del caso.