¡A llenar los baldes! Corte de agua en Lima este 11 de septiembre: Conoce los distritos que se verán afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves, 11 de septiembre, se realizarán cortes programados en varios distritos de Lima. Si vives en alguna de las zonas afectadas, no dudes en tomar las medidas preventivas para no verte sorprendido con la interrupción temporal del servicio.

¿Qué distritos se verán afectados?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal reveló que la suspensión temporal del servicio se daría este jueves por trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios para favorecer una mejor distribución del agua potable a los hogares de la capital.

En ese marco, pide a los ciudadanos a tomar las precauciones del caso como llenar recipientes antes de que se dé el corte. Por ello, te revelamos a continuación cuáles son los distritos que se verán afectados y en qué horario.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

A.H. El Rosal - Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Mano de Dios, A.H. Nueva Juventud, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. P.I. Confraternidad Sect. 3 de Marzo, A.H. P.I. Confraternidad Sect. Buenos Aires, A.H. P.I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre, A.H. Santa Clara, A.H. Unid. de los Pueblos Sect. 2 de Enero, A.H. Unid. de los Pueblos Sect. San José Mz. C y D, A.H. Virgen de las Mercedes, Agru. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau, Agru. Las Lomas de Huáscar, Agru. Reubicados de Santa Rosita, Agru. Reubicados de Santa Rosita II y III etapa. Horario de corte: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

10:00 a.m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 413.

Corte de agua en Independencia

Horario de corte: Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 337

Áreas afectadas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. Hermanos Ayar, A.H. 5 de Marzo, A.H. 1ro de Mayo III etapa, A.H. Cahuide Ampliación, P.I. 18 de Marzo, Sector 336. A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: A.H. Cerro Calavera, A.H. Virgen del Carmen I, P.I. 18 de Marzo, U. Pop. Tahuantinsuyo, U. Pop. Túpac Amaru, A.H. La Paz, Sector 335.

Interrupción del servicio en Ate

Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III Etapa, Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja, Asoc. Casa Grande de Gloria Baja, Asoc. California de Gloria Baja, Asoc. Estella Andina de Gloria Baja I y II, Asoc. Las Gardenias de San Juan, Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate, Asoc. Philadelphia de Ate, Asoc. Santa Rosa de Ate Santa Clara San Juan, Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III y IV y V etapa, Asoc. Las Viñas de San Juan, Asoc. Pacayal de San Juan, Asoc. Residencial Primavera, Asoc. Las Casuarinas, C.P. San Juan. Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Sector 178.

El distrito de Lima Este también sufriría el corte de agua en el sector 173 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Ceres 2da etapa. Cuadrante: Asoc. Fortaleza, Asoc. Zavaleta, Urb. Sol de Vitarte Sector G, Urb. Zavaleta, Urb. Alameda 2da Etapa.

De esta manera, Sedapal reveló que al menos tres distritos de Lima se verían afectados por los cortes programados del servicio de agua potable. Cabe resaltar que a medida pasen las horas, la empresa podría informar de otras interrupciones, por lo que se aconseja estar pendientes en sus redes sociales.