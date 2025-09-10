Este 27 de septiembre es feriado no laborable: ¿Qué se celebra este día y quiénes descansan?

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Buenas noticias para todos los peruanos? A través de un anuncio oficial, se reveló que este sábado, 27 de septiembre, es feriado no laborable. Descubre aquí el motivo detrás de esta fecha donde un sector de trabajadores podrá descansar y suspender sus actividades.

¿Por qué es feriado el 27 de septiembre?

Pese a que setiembre es un mes que no cuenta con feriados nacionales para tomar unas merecidas vacaciones y descansar de la rutina laboral, surgió una información que alegrará a más de una persona, en específico los que residen en una región del Perú. A través del Decreto Regional N.° 004-2023 se reveló que en Trujillo, el 27 de septiembre será un día no laborable por el Festival Internacional de la Primavera, un evento de gran relevancia cultural y turística.

Este evento atrae a visitantes nacionales e internacionales con desfiles, comparsas y actividades que llenan de vida la ciudad, por lo cual, se dispone que los trabajadores que prestan servicios en las entidades públicas de la provincia de Trujillo suspendan sus labores por ese día. Asimismo, se detalla que deberán compensar las horas sin trabajar en las semanas posteriores.

En cuanto al sector privado, la norma establece que el descanso será opcional y deberá definirse conforme lo acordado entre el empleador y el empleado.

"Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales", señala el documento oficial respecto al objetivo de declarar ese día como feriado no laborable en la 'Ciudad de la eterna primavera'.

Festival de la Primavera en Trujillo

Tras conocerse que será feriado no laborable solo en Trujillo, surge la duda de qué trata el festival por el que se declaró el 27 de septiembre para descansar en dicha región.

Según se detalló, el Festival Internacional de la Primavera es una celebración de La Libertad que surgió en la década de 1950 como propósito de impulsar el turismo, por lo cual se realizan carros alegóricos, exhibiciones de marinera, festivales gastronómicos, desfiles de reinas, entre otras atracciones.

El 27 de septiembre es feriado en Trujillo, según el Decreto Regional N.° 004-2023.

Feriados nacionales que restan este 2025

Octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

Sábado 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, se reveló que de acuerdo al Decreto Regional N.° 004-2023 se establece el 27 de septiembre como feriado no laborable en Trujillo con motivo del Festival Internacional de la Primavera.