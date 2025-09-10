Movistar avanza en la reducción de huella de carbono y renueva reconocimiento del Ministerio del Ambiente

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Movistar, marca con la que opera Integratel Perú, continúa avanzando en reducir su huella de carbono. La empresa logró una disminución promedio del 10% en el consumo de energía de su red móvil entre octubre de 2024 y mayo de 2025 a través de la transformación tecnológica; además, promovió el uso de energía renovable certificada en el 100% de sus operaciones en 2024.

Asimismo, en el marco de sus proyectos de eficiencia energética, la empresa logró ahorrar 5,171 MWh de energía eléctrica en el 2024, lo que le permitió convertirse en la primera empresa del sector telecomunicaciones en obtener dos estrellas en la plataforma Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente (Minam) de dicho año.

Asimismo, se mantiene como la única operadora del sector en recibir este reconocimiento durante siete años consecutivos (2018-2024). Este distintivo fue otorgado tras la medición de su huella de carbono y la verificación de los datos por parte de Aenor, entidad acreditada por el Minam.

Este 2025 la empresa continuará implementando medidas para reducir su impacto ambiental y proyecta un ahorro adicional de 1,860 MWh en su red fija al cierre del año.

Cabe señalar Movistar forma parte de las organizaciones inscritas en la plataforma del MINAM que gestionan activamente su huella de carbono siguiendo buenas prácticas de sostenibilidad y gestión ambiental.