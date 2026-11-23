23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 120 mil habitantes de la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, se beneficiarán con una nueva infraestructura de transmisión eléctrica, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Electro Oriente S.A. La iniciativa busca reducir las brechas de infraestructura energética y atender el crecimiento de la demanda en el nororiente peruano.

El proyecto recibió un impulso decisivo con la autorización de S/ 46.56 millones de financiamiento estatal, mediante la Resolución Ministerial N.º 493-2026-MINEM/DM, tras las gestiones técnicas y administrativas desarrolladas por Electro Oriente. La inversión total asciende a S/ 48.4 millones y comprende una línea de transmisión de 60 kilovoltios (kV) y 43.62 kilómetros de extensión.

La infraestructura tendrá una capacidad de transmisión de 15 megavoltamperios (MVA) e incluirá una nueva subestación de potencia en Chirinos, la ampliación de la subestación Nueva Jaén y sistemas de control. Estas instalaciones permitirán reforzar el abastecimiento eléctrico de una zona cuya red actual está expuesta a contingencias que afectan la continuidad del servicio.

El presidente del Directorio de Electro Oriente, Bartolomé Emilio Cueva Sáenz, destacó la articulación con el Gobierno nacional para impulsar inversiones en las poblaciones más alejadas.

"Esta inversión refleja el esfuerzo conjunto del Ministerio de Energía y Minas y Electro Oriente para fortalecer el suministro eléctrico en las zonas que más lo necesitan y generar mejores oportunidades para las familias y sus actividades productivas", señaló.

La obra beneficiará a San Ignacio, Chirinos, Huarango, La Coipa, Namballe, San José de Lourdes y Tabaconas. Su ejecución contribuirá a mejorar las condiciones para actividades económicas como la producción de café, cacao y arroz, la ganadería y el comercio. El 96.2 % de la carga eléctrica prevista corresponde al ámbito rural, característica que sustenta su financiamiento estatal.

En el marco de esta agenda de inversiones, el presidente del Directorio y el equipo gerencial de Electro Oriente tienen previsto participar este lunes 23 de noviembre en la Primera Sesión Descentralizada y Quinta Audiencia Pública de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside la congresista Yenifer Paredes Navarro. El encuentro se desarrollará en Cajamarca y permitirá abordar las principales necesidades del sector energético y minero.

Con el expediente técnico y la Declaración de Impacto Ambiental aprobados, Electro Oriente continuará las gestiones para asegurar los terrenos, servidumbres y contrataciones necesarias para ejecutar las obras, en el marco de la política de electrificación rural que impulsa el MINEM.