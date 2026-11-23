23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre qué distritos se verán afectadas con el corte de luz programado para este martes 24 de noviembre, de acuerdo a los reportes anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) e Hidrandina, en sus respectivos portales oficiales. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué habrá corte de luz este martes?

Si eres de las personas que trabaja de forma remota desde casa o tienes que usar algún electrodoméstico u otro artefacto que necesite energía eléctrica este martes 24 de noviembre, lo ideal es que tengas en cuenta antes que el servicio se verá interrumpido de forma parcial.

Pues bien, a través de sus respectivas páginas oficiales, Seal e Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, anunciaron que ejecutarán trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de mejorar la infraestructura de la red eléctrica.

Entre algunas de las labores técnicas a ejecutar es el mantenimiento de redes en media tensión. En ese marco, ambas instituciones instan a sus respectivos usuarios tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

¿En qué distritos de Arequipa no habrá luz el 24 de noviembre?

Seal anunció que interrumpirá el servicio de luz este martes 24 de noviembre en estos distritos de Arequipa. Para evitar inconvenientes, se aconseja revisar detenidamente el cronograma para identificar las zonas específicas que se verán afectadas por el corte, entre ellos:

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en urbanizaciones del distrito de Cocachacra: anexo El Carrizal, anexo El Dique, anexo Quelgua Grande, Ayanquera, Caraquen, Desamparados, El Toro, La Pascana, Portal del Valle, Puerto Viejo, Villa El Carmen.

Corte de luz en La Libertad: zonas y horarios

Por su parte, la empresa Hidrandina, en su página web, anuncia que el corte de luz afectará las siguientes áreas de La Libertad desde las 9:30 a. m. este 24 de noviembre, que te detallamos a continuación:

Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en Huanchaco: centro poblado menor El Milagro VII - av. Víctor Raúl mz. M, ca. 5, mz. L, ca. Leoncio Prado N° 21, ca. Simón Bolívar N° mz. L, mz. 16, E, H, I, J, K, L, M, N, P, T.

También destaca que la interrupción temporal del servicio será desde las 3:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en estos sectores de El Porvenir:

Sin electricidad en El Porvenir.

El corte de luz también se dará en zonas del distrito de La Esperanza, desde las 11:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. en las siguientes áreas:

Programación de corte de luz.

En ese marco, ante el anuncio de la suspensión temporal del servicio, se recomienda desenchufar los equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Para anticiparte a la medida, te revelamos los distritos y zonas que se verán afectadas por el corte de luz programado para el martes 24 de noviembre, según las empresas Seal e Hidrandina.