23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la zona de Vista Alegre, en Chorrillos, los vecinos de Lima Sur atraviesan una situación preocupante por la falta del servicio de limpieza pública. Según denunciaron, desde hace aproximadamente una semana no pasa el camión recolector, lo que ha ocasionado la acumulación de grandes cantidades de desperdicios en las calles. Entre los residuos se observan restos orgánicos, bolsas de plástico, botellas y objetos de gran tamaño, como colchones y sillas, que forman montículos de basura en distintos puntos del sector.

La situación es especialmente preocupante en los exteriores de la institución educativa César Vallejo N.° 6090, donde los estudiantes deben transitar diariamente y exponerse a los desperdicios acumulados.

Vecinas expresaron su preocupación por la salud de los niños

Ante este panorama, vecinos y padres de familia expresaron su malestar y exigieron una pronta intervención de las autoridades municipales de Chorrillos. Asimismo, advirtieron que la acumulación de residuos estaría favoreciendo la presencia de moscas y roedores, además de generar olores desagradables que afectan a los residentes y contaminan el entorno.

"La alcaldía no se ha puesto de acuerdo para recoger esa basura, aquí hay niños, la contaminación es fuerte. No está pasando (el camión de basura), yo vivo por Vilcabamba y la basura está amontonada. Van como dos semanas por lo menos", señaló una vecina.

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Alta de recojo y malos olores

Una de las residentes cuestionó que los desperdicios permanezcan acumulados en los alrededores del colegio, pese a los avisos colocados para evitar que arrojen más basura. Además, pidió una pronta intervención municipal para retirar los residuos

"Como tres o cuarto día no recogen la basura, vienen malos olores, y la basura está tirado por otodo lado y alrededor del colegio. Pusieron un cartel y no le hicieron caso. Necesitamos urgente recoger la basura", declaró otra vecina

Preocupación por los escolares

Por su parte, una madre de familia manifestó su malestar por las condiciones en las que deben estudiar sus tres hijos. También señaló que la acumulación de basura se repite en distintos sectores de Chorrillos durante determinadas épocas del año y pidió mayor responsabilidad a los vecinos.

"Es fastidioso, tengo tres niños estudiando aquí y en varios lugares de Chorrillos no recoger la baura. Por el tema de las votacaciones, siemre hay esta situación, en ciertas pauses del año. Los mismos vecinos no respetan que los niños están viéndolos", precisó.

La falta de recojo de residuos sólidos en Vista Alegre continúa generando malestar entre los residentes de Chorrillos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades municipales para retirar los desperdicios acumulados y evitar que el problema siga afectando la salubridad de la zona.