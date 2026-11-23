23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 23 de noviembre, Jensen Huang regresó a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, donde fue recibido entre aplausos y ovaciones de decenas de empleados tras su breve ausencia de once días como consejero delegado.

Al dirigirse a su equipo, el fundador de la compañía afirmó que será "un mejor CEO la segunda vez", mientras que en un comunicado oficial de la empresa destacó que asume esta responsabilidad "con la mayor humildad y un compromiso renovado" y agradeció el respaldo de la junta directiva, el personal, los accionistas y su familia.

Los efectos del regreso tras su renuncia

La reincorporación de Huang se produjo con efecto inmediato luego de que el consejo de administración votara por unanimidad restituirlo en los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, señalando que las reuniones dejaron a los directivos satisfechos con su franqueza y capacidad de liderazgo, además de contar con información de altos cargos del gobierno estadounidense que descartaba un riesgo para la seguridad nacional.

El retorno tuvo un impacto inmediato en Wall Street: las acciones de Nvidia subieron más de un 30%, impulsando un repunte general en la bolsa y en el Nasdaq.

👏🏻 🇺🇸 Jensen Huang é recebido sob aplausos pelos funcionários da Nvidia após retornar ao cargo de CEO. pic.twitter.com/DLcWhrPE1c — République (@republiqueBRA) November 23, 2026

Los escándalos que motivaron su renuncia el 12 de noviembre

Huang había presentado su dimisión el pasado 12 de noviembre en medio de un escándalo por una relación extramarital con Alice Huang, exejecutiva de la firma Megaspeed International (con sede en Singapur, compradora de chips de Nvidia), sobre quien las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que mantenía contactos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Medios estadounidenses reportaron que el caso se enmarcó en alertas sobre un presunto complot de servicios secretos de Pekín y que la Administración Trump abrió investigaciones sobre la relación y las operaciones vinculadas a chips avanzados, mientras el empresario aseguró que desconocía cualquier vínculo de espionaje y el presidente estadounidense afirmó que no incurrió en conductas ilícitas.

A ello se sumó un reporte de The New York Times que reveló una segunda relación con una subalterna, Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, tras lo cual la junta directiva había aceptado inicialmente su renuncia y el presidente del consejo, Harvey Jones, había indicado que no preveían reinstaurarlo.

Mujer relacionada a Huang fue sindicada como espía china.

Presión para su readmisión y reacciones políticas

La vuelta de Huang estuvo marcada por el respaldo público y privado de Donald Trump, quien declaró en CNBC que habló directa e indirectamente con el consejo de administración para apoyar su regreso y celebró la decisión en redes sociales, además de que figuras de Silicon Valley como Elon Musk y Travis Kalanick, junto con miles de empleados y ex empleados, presionaron por su reincorporación.

Donald Trump apoyó reincorporación de Huang

Con su regreso a las oficinas en California y la restitución aprobada por la junta, Jensen Huang retoma el liderazgo de Nvidia en medio de una fuerte reacción alcista en los mercados. No obstante, su segunda etapa al frente de la compañía arranca bajo la lupa política y regulatoria por las investigaciones sobre seguridad nacional, los controles de exportación y las exigencias de transparencia.