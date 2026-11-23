23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) activó sus Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) tras las precipitaciones registradas durante la madrugada en diversos sectores de la región Piura.

Operación de los sistemas SARE y despliegue en Tambogrande

De acuerdo con el reporte del sector Vivienda, las labores de bombeo se ejecutaron de manera inmediata en los sectores de Cinco Esquinas, La Molina II, Ignacio Merino, El Chilcal, Gullman y Dos Grifos. Estas intervenciones permitieron disminuir progresivamente la acumulación pluvial en las vías y zonas urbanas monitoreadas.

Según precisó la cartera ministerial, ninguno de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia operados en estos puntos sufrió inundaciones durante el episodio de precipitaciones. El funcionamiento continuo de las estaciones facilitó el drenaje en las áreas con mayor concentración de agua.

En paralelo, desde las 5:00 a. m., el MVCS envió una motobomba adicional hacia el distrito de Tambogrande en coordinación con el gobierno local. Este equipo se sumó a la maquinaria ya instalada en la jurisdicción con el objetivo de ampliar la capacidad de evacuación hídrica ante el avance de los aniegos.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda informó que mantiene un monitoreo permanente sobre los puntos críticos identificados en la región Piura. Esta vigilancia técnica busca prevenir nuevos desbordes o inundaciones urbanas y resguardar la integridad de las familias residentes en zonas vulnerables.

🤝🏻🌧️ Piura: ¡Respuesta inmediata! ✅ Ante la acumulación de agua por las lluvias registradas durante la madrugada, el Ministerio de Vivienda activó sus Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) para evacuar las aguas pluviales y prevenir inundaciones. 📌 Se realizaron labores de bombeo en Cinco Esquinas, La Molina II, Ignacio Merino, El Chilcal, Gullman y Dos Grifos, logrando reducir los niveles de agua acumulada. Ninguno de los SARE registró inundaciones. ✅ Además, desde las 5 a. m. se trasladó una motobombas al distrito de Tambogrande, en coordinación con las autoridades locales, para reforzar la capacidad de respuesta ante las inundaciones 📌 Nuestros equipos mantienen el monitoreo permanente para atender oportunamente las emergencias y proteger a la población frente a las lluvias. 🗞️ Nota de prensa: https://t.co/oZhLZzMa6r November 23, 2026

Intervención del Ejército e impacto en Lambayeque

De forma complementaria en Tambogrande, personal del Ejército del Perú inició trabajos de drenaje en el interior de las viviendas del asentamiento humano Godofredo García Baca, uno de los sectores afectados por el ingreso de agua. El Ministerio de Defensa detalló que efectivos de la Primera Brigada de Caballería operan desde la madrugada con motobombas de dos pulgadas.

En las jornadas de respuesta desplegadas en dicha localidad piurana participan de manera articulada brigadas técnicas del Ministerio de Vivienda y personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Estas cuadrillas concentran sus esfuerzos en el retiro del agua estancada y la asistencia operativa en las zonas inundadas.

Las intensas precipitaciones en el norte peruano también ocasionaron emergencias en la vecina región Lambayeque. En el distrito de Zaña, perteneciente a la provincia de Chiclayo, el incremento del caudal del río provocó el colapso de un puente local.

A raíz de la caída de esta infraestructura vial, cerca de 5,000 pobladores quedaron aislados, lo que obligó a las autoridades regionales y nacionales a evaluar medidas de atención y restablecimiento de la conectividad en la zona afectada.

En ese sentido, El Niño y las intensas lluvias en el norte del país mantienen movilizados al Ministerio de Vivienda, el Ejército e INDECI, que continúan ejecutando labores de bombeo y respuesta en Piura y Lambayeque para mitigar los daños en las zonas afectadas.