23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo de magnitud 6.7 que remeció Junín continúa generando réplicas y mantiene la atención de las autoridades. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó cuánto podrían durar estos movimientos, cuántos se registraron y qué ocurre con la zona afectada.

¿Cuántas réplicas se han registrado y qué magnitudes alcanzaron?

El sismo que sacudió Junín el último viernes 20 de noviembre continúa siendo seguido por las réplicas. Hasta el lunes 23, el IGP contabilizó 12 réplicas, algunas de ellas percibidas en diversas zonas del país.

En diálogo con Agencia Andina, el jefe del IGP, Hernando Tavera explicó que dichos movimientos corresponden a réplicas debido a la fractura que originó el evento. Tres de estos movimientos alcanzaron magnitud 5.0.

"¿Por cuántos días más? No es posible saberlo con exactitud. Pero mientras más espaciadas sean (las réplicas), se irá estabilizando cada vez más", señaló.

Asimismo, indicó que las réplicas continuarán mientras la zona fracturada se estabilice. La duración depende del proceso, por lo que todavía no existe un plazo determinado para que dicha actividad sísmica termine.

Simulacro.

De igual forma, recordó como antecedente el terremoto de Pisco del 2007, que produjo réplicas durante los 45 días posteriores. Además, mencionó al terremoto ocurrido en Chile en la década de los 60, donde las réplicas se llegaron a prolongar por todo un año.

¿Por qué el sismo de Junín se sintió en varias regiones?

El sismo de magnitud 6.7 en Junín del viernes 20 tuvo una profundidad de 129 kilómetros y fue sentido en Huánuco, Pasco, Áncash, Ayacucho, Ucayali y Lima, debido a su alcance.

En entrevista con Exitosa, Tavera explicó que desde el temblor principal, se han registrado alrededor de 12 réplicas, tres de ellas con magnitudes cercanas a 5. Dichos movimientos mantienen preocupada a la población.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que Junín registró 12 réplicas tras los fuertes sismos que remecieron la región. Precisó que tres de estos movimientos alcanzaron magnitud 5.0, situación que mantiene preocupada a la población. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 23, 2026

"Hemos registrado alrededor de 12 réplicas, de las cuales tres han tenido magnitudes del orden de cinco y es lo que ha mantenido un poco preocupada a la población", sostuvo.

El especialista precisó que las réplicas forman parte del proceso que acompaña a los sismos importantes. El movimiento principal se originó debido a la deformación interna de la placa de Nazca debajo del continente, un mecanismo diferente al de los terremotos frente a la costa peruana.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en Junín, mientras se recomienda a la población revisar sus viviendas, identificar zonas seguras y tener lista una mochila de emergencia. Las réplicas del sismo en Junín siguen siendo parte de la secuencia registrada desde el viernes.