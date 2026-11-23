23/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, Edison Huamán, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se refirió al pedido de sobreseimiento presentado por la Fiscalía a favor de la exprimera dama en el caso 'Club de la Construcción'. Asimismo, señaló que Heredia no regresará al Perú hasta que se cierren los procesos que mantiene pendientes.

Fiscalía reconoció un error

De acuerdo con el letrado, el Ministerio Público se percató que la esposa del exmandatario entre 2011 y 2016 estaba incluida en la investigación, pero que no había un caso en su contra. Esto ocurrió seis años después de lo que considera una persecución contra su patrocinada.

"La Fiscalía también pidió sobreseimiento de la señora Heredia Alarcón y esa audiencia va a empezar el próximo mes, quincena de diciembre. A la señora le abren investigación por el caso 'Club de la Construcción' y recién el año pasado la Fiscalía se da cuenta que no existe un caso", sostuvo Edison Huamán.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Edison Huamán, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se refirió al pedido de sobreseimiento presentado por la Fiscalía a favor de la exprimera dama en el caso Club de la Construcción. Asimismo, señaló que Heredia no regresará al Perú hasta que se cierren los procesos que mantiene pendientes. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 23, 2026

Con respecto a una posible vuelta al país, proveniente de Brasil donde se encuentra asilada, manifestó que eso no será posible por el momento. Precisó que su vuelta se daría solo cuando todos los procesos en su contra se archiven de manera definitiva, por la desconfianza en la justicia peruana.

"La Defensa recomienda que todavía no vuelva porque todavía existe otro caso más que es 'Centro de Convenciones'. Y como todos sabemos, en el Perú lo que no se puede confiar es justamente en el Ministerio Público... Hemos informado sobre la decisión del PJ y esperamos que se confirme en segunda instancia", declaró.

Caso 'Club de la Construcción'

Esta es considerada una asociación ilícita de empresas de construcción, peruanas y extranjeras, que se coludieron para repartirse licitaciones públicas de forma ilegal. De acuerdo con la tesis fiscal, operó sistemáticamente dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Descentralizado entre 2002 y 2016, con más fuerza entre 2011 y 2014.

La inclusión de la exprimera dama responde a la versión de colaboradores eficaces, la recepción de dinero ilícito mediante intermediarios. Un testimonio señaló que ella conocía e interfería en los pagos, por lo que se la investigó por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.

Según el abogado Edison Huamán, defensa legal del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, la Fiscalía pidió archivar el proceso en contra de su patrocinada por el caso 'Club de la Construcción'. Señaló que esto se dio el año pasado al darse cuenta de que no había un caso específico en ella.