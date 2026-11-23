23/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal puso en marcha la planificación de su plantel para la temporada 2027 inmediatamente después de concluir su participación en la Liga 1 2026, certamen en el que obtuvo el quinto lugar de la tabla acumulada y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana.

Dentro de las primeras gestiones de la directiva y el comando técnico de Roberto Mosquera, el volante Santiago Arias aparece como el primer refuerzo encaminado para sumarse a la institución rimense.

El perfil de Santiago Arias y su aporte para el mediocampo

El mediocampista uruguayo, quien cuenta con la nacionalidad peruana desde el año 2025, finalizó su vínculo con Cienciano del Cusco y tiene avanzadas las tratativas para convertirse en la primera incorporación del conjunto bajopontino. Su condición de jugador nacionalizado le permite integrarse a la plantilla sin ocupar plaza de futbolista extranjero en el torneo local.

Durante la campaña 2026 con el cuadro cusqueño, Arias registró participación en 32 encuentros oficiales distribuidos entre la Liga 1, la Copa Sudamericana y la Copa de la Liga. En ese lapso acumuló un gol y cuatro asistencias, consolidando continuidad competitiva tanto en el ámbito doméstico como en el plano continental.

Desde el área deportiva del club celeste se considera que su recorrido previo en competiciones internacionales representa un elemento relevante de cara a la próxima participación de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana 2027. La experiencia del volante en series de eliminación directa y fases de grupos respalda la decisión de priorizar su fichaje en la zona media.

De concretarse oficialmente su incorporación en los próximos días, el futbolista se sumará desde el inicio de la pretemporada bajo las órdenes de Roberto Mosquera. De esta manera, el comando técnico busca cubrir con antelación una demarcación estratégica antes del arranque de las competencias oficiales del próximo año.

Santiago Arias será nuevo jugador de Sporting Cristal. Llega en calidad de libre, ya que terminó su vínculo contractual con Cienciano. https://t.co/33RvFdmLtb — Denilson Barrenechea (@Denilson_Jarde) November 23, 2026

Reestructuración en la volante tras la salida de Martín Távara

La búsqueda de un mediocampista responde directamente a la necesidad de cubrir la vacante dejada por Martín Távara, cuya desvinculación de la entidad rimense se concretó tras el término de la temporada 2026. El futbolista peruano cerró su ciclo en el Rímac ante la posibilidad de continuar su carrera en el extranjero, donde maneja propuestas de otros clubes.

Al confirmarse el final de su etapa en Sporting Cristal, el propio jugador se pronunció sobre su partida, haciendo un balance de su paso por la institución, el cierre del año deportivo y el respaldo recibido durante su permanencia en el equipo.

Con la salida oficial de Távara y la inminente llegada de Arias, la dirigencia celeste ejecuta los primeros movimientos de su reestructuración deportiva con miras a afrontar tanto el campeonato local como el torneo internacional en 2027.

En ese sentido, Santiago Arias se perfila como la primera incorporación de Sporting Cristal para la temporada 2027, cubriendo el espacio dejado en el mediocampo tras la salida de Martín Távara.