23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incremento de casos de dengue a nivel nacional, se ha reportado que una gestante de 32 semanas de la región de Áncash perdió la vida a causa de la enfermedad y por una complicación hemorrágica.

Gestante de 32 semanas fallece a causa de dengue

En el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, situado en Áncash registró el fallecimiento de una mujer con 32 semanas de gestación a causa del dengue hemorrágico, luego de permanecer internada aproximadamente 15 días tras ser trasladada de emergencia debido a la gravedad de su estado de salud.

Según información del establecimiento, la gestante perdió la vida durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre. La directora del hospital señaló que se trataba de uno de los casos más graves que venían atendiendo, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarla.

Víctimas mortales del dengue hasta el momento

Con este fallecimiento, Áncash suma ocho víctimas mortales por dengue, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Teniendo en cuenta ello, uno de los principales factores que agrava los cuadros clínicos sería la automedicación, ya que algunos pacientes dejan de buscar atención médica cuando la fiebre disminuye, sin advertir que la enfermedad puede continuar avanzando y generar complicaciones severas.

Automedicarse contra el dengue puede agravar la enfermedad

El especialista Edwin Neciosup, médico epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, recomendó acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar el consumo de determinados fármacos sin prescripción.

Los fármacos que pueden representar riesgos para las personas con dengue son el diclofenaco y la dexametasona , cuyo consumo requiere especial precaución.

El diclofenaco, un antiinflamatorio, puede incrementar el riesgo de sangrado en pacientes con esta enfermedad, por lo que debe evitarse. En tanto, la dexametasona, que pertenece al grupo de los corticoides, no está indicada como tratamiento rutinario del dengue y solo debe utilizarse bajo una indicación médica específica.

Aunque el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón cuenta con camas disponibles, los casos más complejos requieren atención especializada, personal capacitado y mayores recursos para brindar una respuesta oportuna y evitar nuevas tragedias.

Finalmente, la muerte de la gestante de 32 semanas en Áncash a causa del dengue hemorrágico vuelve a poner en evidencia la gravedad de esta enfermedad y los desafíos que enfrenta el sistema de salud para atender a pacientes en estado crítico.